Голикова: уровень износа медоборудования в первичном звене может достигать 100%

Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность состоянием первичного звена здравоохранения. На встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой он указал на дефицит кадров, низкие зарплаты медиков и проблему обеспечения их жильем. Ровно те же тезисы президент озвучивал на ежегодной прямой линии. Путин поручил Голиковой разобраться и представить свои предложения к началу августа 2019 года.

Татьяна Голикова предварила ответ президенту справочной информацией о количестве построенных ФАПов, закупленных мобильных комплексах, внедрении «бережливых поликлиник» и дальнейших планах по их развитию в соответствии с нацпроектом. Об этом она уже говорила в начале мая, но на этот раз не обошла проблемы стороной.

«К сожалению, сейчас у нас еще 2,5 тысячи зданий поликлинических учреждений нуждаются в замене и капитальном ремонте. Это то, что в 2011 и 2012 годах как раз и находилось в программе модернизации здравоохранения», – констатировала Голикова.

По ее информации, для проведения Всероссийской диспансеризации в медучреждениях не хватает маммографического, флюорографического и эндоскопического оборудования, а уровень износа «отельных видов оборудования», применяющегося в первичном звене, составляет 100%.

«Прежде всего меня беспокоит, что у нас происходит какой-то разрыв между усилиями, предпринимаемыми из федерального центра, хорошим, позитивным эффектом, и тем, что происходит после этого, разрыв между различными уровнями управления», – заявил Путин, подчеркнув, что законодательные акты «не исполняются на практике».

Источник: Сайт Президента РФ

Фото: kremlin.ru

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