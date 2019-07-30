Доставкой лекарств на дом готовы заняться государственные аптеки и логисты

Депутаты объявили о начале процесса легализации дистанционной торговли лекарствами. По мнению экспертов, решения логичны и не терпят отлагательств. Разрешение на доставку ударит по серому рынку сбыта, на котором процветает бесконтрольная доставка рецептурных препаратов.

С конца июня депутаты начали готовить фармсообщество к легализации онлайн-торговли с доставкой лекарств на дом без фармацевтов. Сначала председатель подкомитета по вопросам обращения лекарств, развития фарм- и медпромышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил на встрече с аптечными сетями, что пора ликвидировать серый рынок доставки. Заодно, дать доступ ко всем препаратам людям в отдаленных регионах, где мало аптек. Затем, на днях Дмитрий Морозов сообщил, что в ходе осенней сессии в Госдуме планируется доработать законопроект и легализовать дистанционную торговлю. В начале 2019 года Минздрав также поддержал доставку лекарств. Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина сообщила, что ведомство готово поддержать доставку лекарств почтальонами.

Дмитрий Морозов отметил, что депутаты нашли решения по ключевым вопросам. Доставлять будут обычные курьеры, а консультировать дистанционно клиента смогут фармацевты. Онлайн-аптеки должны иметь лицензии на торговлю лекарствами, а доставка должна осуществляться с соблюдением температурных режимов препаратов. Коробка должна быть оснащена защитой от повторного использования. Например, стикером. Александр Петров сообщил, что сначала планируется запустить доставку безрецептурных лекарств. «Нужно подумать о том, не кем, а как и куда доставлять лекарства. Для людей важно получать препараты в самых отдаленных регионах. Сегодня доставкой готова заниматься «Почта России». Руководство этой организации выразило согласие, хотя этот метод и спорный», – высказался в июне г-н Петров.

Эксперты, оценили слова регуляторов, как реальный шаг к легализации дистанционной торговли. А нормативные требования к доставке не станут барьером для онлайн-продаж.

«Ничего сложного в обеспечении холодовой цепи на этапе курьерской доставки нет, — считает директор по развитию RNCPharma Николай Беспалов. — Разумеется, это повышает затраты и стоимость операции, но продуктовые интернет-ритейлеры с этим справляются на раз. К тому же, в большинстве случаев при существенной стоимости заказа ( 1-3 тыс. руб) доставка для потребителя бесплатна. То есть, она включена в стоимость стандартной розничной наценки продавца. Для фармпрепаратов логистика окажется даже дешевле, чем для продуктов питания, так как товарные места значительно меньше по объёму. На фармрынке для большинства ЛП, наличие специальных холодильников вообще не требуется, достаточно их просто перевозить в кондиционируемом летом и обогреваемом зимой автомобиле. А если учесть специфику интернет-заказов, термолабильные препараты вообще будут заказываться в случаях, частота которых исчисляется долями процентов. А если учесть, что речь пошла о возможности доставки термолабильных препаратов, можно предполагать, что здравый смысл возобладал, и речь может пойти и о разрешении дистанционной продажи Rx препаратов. Большинство из них относится именно к рецептурным средствам».

Международный бизнес консультант и тренер Сергей Давыдов уверен, что ситуация не ухудшится, если начнут доставлять препараты домой. «Сегодня в аптеках нередко отпускают рецептурные препараты без рецепта. Поэтому дело не в механизме продаж, а в прозрачной системе контроля. Мы видим, что число каналов сбыта растет во всех отраслях. За последние 10 лет фантастически изменилась логистика. Сейчас никто не ищет такси на улице. Все заказы идут через онлайн сервисы. На рынке уже есть эксперты по доставке, которые смогут это делать лучше курьеров от ритейла», — говорит Сергей Давыдов. Эксперт также пояснил слова депутат Морозова о лицензиях для онлайн-аптек: «Речь идет о том, что компании должны иметь офлайн аптеки помимо сайта и доставки. Поскольку тогда они смогут соблюдать надлежащие практики хранения и сбыта лекарственных средств». Говоря о доставке рецептурных препаратов, г-н Давыдов отметил, что необходимо внедрять электронные рецепты, берущие под полный контроль выдачу лекарств: «Без цифровой экосистемы при заказе фармацевт может потребовать выслать на почту фото рецепта, если утвердят доставку всех препаратов. Но в идеале должен работать электронный рецепт».

Переход аптечного бизнеса в онлайн – неизбежность, считает основатель ИТ-платформы по закупкам и маркетингу в аптеках «ФармХаб» Виктория Андосова. — В конечном итоге, выиграют те, кто в своей работе будет использовать подход Omni-channel (многоканальность), основной принцип которого — целостность и согласованность пользовательского опыта. А главное преимущество заключается в том, что пользователи свободно переключаются между каналами. Например, мобильным устройством, ноутбуком, социальными сетями и офф-лайновым магазином».

Представители государственных аптек также поддерживают легализацию дистанционных продаж. Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) даже предложила выступить пилотной площадкой. «Учитывая территорию и малонаселённость нашей страны, а также развитие интернета и электронных сервисов, безусловно надо двигаться в сторону снятия барьеров на онлайн-торговлю, — говорит исполнительный директор АГАС Григорий Бирюков. — Но делать это аккуратно и поступательно. Площадкой для пилотного проекта могли бы выступить фармации (фармпредприятия с государственным участием). Они обладают набором всех необходимых компетенций: хранение, логистика, кадры. Зачастую только у данной категории аптечных предприятий имеются торговые точки в труднодоступных населённых пунктах, а фармацевты работающие в этих пунктах, могли бы выполнять функции квалифицированных курьеров для маломобильных граждан. К тому же, фармации выполняют функцию по доставке лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. Со временем, если эксперимент окажется удачным, можно будет говорить об онлайн-торговле рецептурных препаратов через эти предприятия».

Денис Кунгуров

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