Генпрокуратура просит ужесточить наказание осужденному за махинации при закупке медтехники экс-губернатору ЕАО

Генеральная прокуратура РФ обжаловала в суде Еврейской АО приговор нижестоящей инстанции в отношении бывшего губернатора Александра Винникова, осужденного за махинации при закупках медицинского оборудования, причинившие бюджету региона ущерб в 24 млн рублей, и получившего условный срок. Гособвинение просит назначить экс-губернатору наказание в виде реального лишения свободы.

Биробиджанский районный суд ЕАО вынес приговор Винникову 15 июля 2019 года, назначив ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с таким же испытательным сроком и лишения права занимать ответственные должности в течение трех лет.

Уголовное дело в отношении Винникова, занимавшего пост губернатора с 2010 по 2015 год, рассматривалось по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). По данным обвинения, Винников дал начальнику регионального управления здравоохранения указание закупить на торгах медоборудование для ОГБУЗ «Онкологический диспансер» у ТД «Медтехника» по завышенной цене. Преступные действия Винникова, как зафиксировано в обвинительном заключении, нанесли бюджету области ущерб на сумму более 24 млн рублей.

«По результатам изучения вынесенного приговора установлены основания его изменения. По мнению государственного обвинения, суд назначил чрезмерно мягкое, несоразмерное содеянному, наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не приняв при этом во внимание характер и высокую степень общественной опасности совершенного преступления, а также его последствия, выразившиеся в том числе в дополнительном расходовании средств из бюджета региона», – говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

Источник: Генпрокуратура РФ

Фото: ru.wikipedia.org

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