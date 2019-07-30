Минздрав предложил бизнесу подключиться к цифровизации отрасли

Минздрав предложил технологическим и медицинским компаниям принять участие в цифровой трансформации отрасли. Обсуждение формата взаимодействия прошло 22 июля на первом заседании отраслевой рабочей группы по цифровому здравоохранению при АНО «Цифровая экономика».

Отраслевая группа по цифровому здравоохранению создана по решению наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» для совместной деятельности государства и бизнеса в сфере цифровой трансформации здравоохранения с учетом синхронизации нацпроектов «Цифровая экономика РФ» и «Здравоохранение».

Как отметила соруководитель отраслевой рабочей группы по цифровому здравоохранению, зам. министра здравоохранения РФ Елена Бойко в первую очередь важно определить, какие существуют проблемы при выходе бизнеса к регулятору, как их устранить, как коммуницировать с частными медицинскими организациями, как тестировать новые технологии, чтобы они признавались медицинским сообществом и масштабировались. Для этого нужны компетенции бизнеса, в основном в сфере инфраструктуры, программного обеспечения и подготовки регламентов и процессов.

В частности, взаимодействие возможно в рамках проекта по реализации федерального проекта «Создание цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», который охватит 70 тысяч объектов. Планируется, что в рамках проекта до 2021 г. рабочие места всех врачей государственных объектов здравоохранения будут оснащены компьютерами, подключенными к медицинским информационным системам и внедрены интегрированные электронные карты пациентов, до 2022 г. запущены сервисы телемедицины, доступные на всей территории России.

По словам Елены Бойко, для реализации цифрового контура в первую очередь важно создание инфраструктуры, предусмотренное нацпрограммой «Цифровая экономика», согласно которой все объекты здравоохранения должны быть подключены к интернету в этом году. Это мероприятие, а также другие пересечения с программой, следует обсуждать на отраслевой рабочей группе.

Помимо этого, задачей отраслевой рабочей группы станет верификация нормативно-правовых актов, разработанных в центре компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава РФ, и при возможности участие в их подготовке.

«Предстоит подготовить большой объем нормативных изменений, чтобы устранить барьеры для оборота электронных документов, в том числе полисов ОМС, расширить в здравоохранении возможности применения искусственного интеллекта, развить телемедицину», – считает Юрий Крестинский, соруководитель отраслевой рабочей группы по цифровому здравоохранению, советник по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк».

Окончательный состав отраслевой группы по здравоохранению будет сформирован до конца июля. По словам директора по отраслевым направлениям организации «Цифровая экономика» Павла Анисимова, ее участниками станут не просто представители компаний, а люди, обладающие соответствующими компетенциями. Следующее заседание группы запланировано на сентябрь.

Источник: АНО «Цифровая экономика»

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