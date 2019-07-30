Фарма в тройке лидирующих отраслей по активности подбора персонала

Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) подвела итоги ежегодного исследования рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга. Исследование показателей индустрии за 2018 г. провело независимое агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research.

По данным исследования, самый большой рост на рынке подбора постоянного персонала показала отрасль Natural Resourсes (нефть и газ, химия, добыча, переработка, энергетика) – 22% (по сравнению с 18% в 2017 г.).

Вслед за нефтянкой по найму специалистов и линейных руководителей в 2018 г. следуют сфера товаров народного потребления и Life Science (фарма, клинические исследования, медоборудование) – по 11%.

По результатам исследования, общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга в 2018 г. показал рост на 14% и составил 69 935 млрд руб. (около 1 млрд евро).

Рынок подбора постоянного персонала показал умеренный рост (7,4%). Рынок предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116 в 2018 г. вырос на 12,7%, а рынок аутсорсинга на 15%.

«С 2016 года мы наблюдаем умеренный рост рынка услуг агентств частной занятости, – отмечает Елена Веляева, операционный директор кадрового холдинга Gi Group. – Тенденции по оптимизации бизнес процессов внутри компаний ведут к перераспределению обязанностей среди внутренних сотрудников и выводу непрофильных, стандартизированных функций за рамки компаний».

По данным исследования, российские кадровые компании закрыли вакансии на общую сумму 7,9 млрд рублей (по сравнению 7,4 млрд руб. в 2017 г.).

Средняя стоимость позиции в массовом подборе составила 47 901 руб. Средняя стоимость вакансии в профессиональном подборе – 253 197 руб.

По мнению экспертов АЧАЗ, на снижение стоимости позиции в сегменте профессионального подбора повлияло распространение услуги аутсорсинга подбора персонала, а также увеличение спроса на молодых специалистов и руководителей проектов, и снижения спроса на руководителей среднего и высшего звена.

Фото: ru.depositphotos.com

Наталья Маскина

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