За систематические нарушения закона «Аптекаръ» оштрафован на 0,8 млн рублей

За неделю Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел четыре иска территориального органа Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ростовского ООО «Аптекаръ». Все они были удовлетворены – общая сумма наложенных штрафов составила 800 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, в период с 2015 г. в отношении организации было проведено 19 проверок, из них 17 внеплановых. Несоблюдение требований закона установлено в 17 случаях.

Каких только нарушений ни выявляли сотрудники регулятора в аптечном предприятии. То фармацевты просто так отпустят гражданину рецептурный препарат, да еще с наценкой, которая превышает предельно допустимый размер, то забудут поставить на учет 245 упаковок «Лирики», а то за первым столом окажется консультант без фармацевтического образования.

ООО «Аптекаръ» многократно привлекалось к ответственности за безрецептурный отпуск лекарств, популярных среди аптечных наркоманов. В начале июля деятельность аптечного предприятия была приостановлена на 30 суток. Учитывая данные обстоятельства, Арбитражный суд Ростовской области назначил максимально возможные штрафы по каждому из четырех дел. В общей сложности сеть заплатит 0,8 млн руб.

Екатерина Погонцева

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