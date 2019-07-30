И не друг, и не враг, или тонкости взаимоотношений фармацевтов и врачей

Работники медицинской и фармацевтической отраслей – два основополагающих звена системы здравоохранения. От качества их взаимодействия во многом зависит успех всего лечения пациента. Но насколько хорошо эти звенья дополняют друг друга в современных условиях? Есть ли между ними отлаженный канал взаимодействия или же больницы и аптеки существуют в параллельных «реальностях»? Об этом сотрудники проекта «Фармзнание» спросили самих врачей и фармацевтов в своем новом исследовании.

В нем приняли участие свыше 1300 работников фармы и около 200 медиков разных профилей. 60% первой группы респондентов составили провизоры и фармацевты, 13% менеджеры по закупкам, еще 23% – заведующие аптеками и 4% – руководители. 88% опрошенных медиков оказались непосредственно докторами, 6% работает в качестве младшего медицинского персонала и еще 6% выполняет административные функции (заведующие больничными отделениями).

В одной упряжке

Испокон веков медицина и фармация, подобно сестрам-близнецам, развивались рука об руку. И это неудивительно, ведь цели первой невозможно достичь без продукции второй. Разные эпохи выводили на авансцену представителей то одной, то другой специальности, но до сих пор необходимость и важность обоих фронтов борьбы за здоровье человечества ни у кого не вызывает сомнений.

Первые вопросы исследования были посвящены тому, как работники современных аптек и больниц оценивают собственную роль в системе здравоохранения. Начнем с фармацевтов.

Согласны ли вы с тем, что, заболев, половина населения в первую очередь обращается в аптеку, т.к. считает, что фармацевтические работники компетентны в вопросах рекомендации лекарственных препаратов?

Положительно на этот вопрос ответило абсолютное большинство (95%) сотрудников фармацевтической отрасли. Разброс между представителями разных профессиональных групп здесь практически отсутствует. С тем, что современная аптека по сути стала филиалом больницы, согласились 96% провизоров, 95% заведующих, 93% руководителей и 92% менеджеров по закупкам.

При этом в комментариях к ответам респонденты отметили, что такое положение дел в первую очередь связано не с высоким профессионализмом фармацевтов (хотя и с ним тоже), а с проблемами россиян при получении медицинской помощи.

В наших реалиях талона к узкому специалисту в поликлинике можно дожидаться неделями, а потом еще и стоять в длинной очереди на прием. Попасть день в день сложно даже к терапевту, поэтому те, кому не требуется срочное вмешательство, зачастую предпочитают идти прямиком в аптеку. Люди знают, что могут получить там консультацию в рамках ответственного самолечения.

И все же ситуации, в которых работники аптек просто обязаны направить страждущего клиента к врачу, – совсем не редкость. Вопрос, делают ли они это, был адресован участникам исследования из числа медиков.

Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда пациент приходит на прием по рекомендации фармацевтического работника?

О том, что в их практике были такие случаи, заявили чуть более половины опрошенных врачей (58%). При этом к 15% из них пациенты «из аптеки» приходят регулярно, к 43% – изредка. Оставшиеся 42% респондентов никогда не слышали от пациентов подобного объяснения их визита. Правда, не исключено, что об этом просто не заходила речь.

С другой стороны, и некоторые провизоры признались, что иногда берут на себя функцию врачей и вопреки стандартам рекомендуют препараты даже при серьезных заболеваниях. В этом можно увидеть не только сочувствие к поставленному в трудные условия пациенту, но и уверенность насчет собственной компетентности в данных вопросах.

Однако готовы ли признать это сами доктора? Видят ли они в сотрудниках аптек подкованных профессионалов или считают их слепыми исполнителями собственной воли? Здесь ситуация оказалась не столь однозначной. На вопрос: «можно ли назвать современного фармацевтического работника «продавцом лекарственных препаратов?» — положительный ответ дали 45% опрошенных медиков (а непосредственно среди врачей — 47%). Таким образом, примерно половина респондентов из числа врачей уверена, что главное для фармацевтов сегодня продать как можно больше лекарств.

При беспристрастном взгляде на ситуацию в такой позиции можно увидеть рациональное зерно. В одном из предыдущих наших опросов сами фармацевты жаловались, что в век коммерческих аптек во главе угла стоит план продаж. Не секрет, что в фарме активно используются маркетинговые технологии, а сотрудников целенаправленно учат максимизировать прибыль с каждого посетителя.

Вопрос профессионализма

Однако от мнения, что для работы в аптеке не нужны специальные знания, медицинское сообщество все-таки далеко. 53% опрошенных врачей помнят, что помимо продаж фармацевтические работники информируют и консультируют покупателей по вопросам профилактики и лечения заболеваний.

А на вопрос: «знаете ли вы, что сотрудники аптек должны проводить фармацевтическое консультирование?»— дало положительный ответ подавляющее большинство респондентов-медиков: 92% медсестер, 83% врачей, 97% заведующих отделениями.

Теперь выясним, как на квалификацию врачей смотрят фармацевты. О том, что медиков без диплома не бывает, разумеется, знают все. Как и о том, что любой назначающий лекарства доктор должен знать основы фармакологии. Тому, насколько качественны такие знания, был посвящен следующий вопрос нашего исследования, адресованный сотрудникам аптек.

Приходится ли вам сталкиваться с ошибками в назначениях медицинских работников?

Как признались 42% опрошенных фармацевтов, ошибки в назначениях им встречаются достаточно часто. Об этом заявило по 40% провизоров и руководителей, 35% менеджеров по закупкам и 46% заведующих аптеками.

Судя по комментариям к вопросу, это весьма больная для сотрудников фармы тема. Нюансы применения лекарств – поле, на котором они чувствуют себя сильнее докторов, и многих респондентов беспокоит, что те зачастую хромают в вопросах фармакологии.

Однако не все так плохо. Еще 40% респондентов сообщили, что с подобными огрехами врачей сталкиваются редко. Вариант «очень редко» выбрало 15% сотрудников аптек. 3% заявило, что подобных случаев в их практике не было никогда.

Какие ошибки при назначении лекарственных препаратов медицинские работники допускают чаще всего?

Как показал опрос, наиболее распространенной ошибкой во врачебных назначениях фармацевты считают неверную дозировку лекарств. Такой ответ дал 31% от общего числа респондентов (39% руководителей, 33% заведующих, 31% провизоров и 25% менеджеров по закупкам).

На втором месте с 20% голосов оказалось назначение пациенту лекарственного препарата, не разрешенного в данном возрасте. (Этот вариант выбрали 16% руководителей и менеджеров по закупкам, 21% провизоров и 16% заведующих аптеками).

Третьим по популярности ответом (18%) стало назначение лекарственных препаратов без учета их взаимодействия с другими лекарствами (с таким сталкивались 24% менеджеров по закупкам, 18% заведующих, 17% первостольников и 14% руководителей).

Замыкает четверку самых распространенных ошибок (15%) назначение лекарственного препарата, который по тем или иным причинам отсутствует на фармрынке.

Среди других встречающихся в их практике огрехов врачей некоторые участники опроса назвали использование конкретного торгового названия лекарства вместо международного непатентованного.

А так можно? (Или о границах полномочий)

Вопрос фармацевтам: Предлагаете ли вы отличные от назначенного медицинским работником препараты /дозировку/схему приема, если считаете свой вариант верным?

В том, что дают посетителям советы относительно лекарств в рамках своей компетенции, даже если они отличаются от назначения врача, признались 67% опрошенных (так ответили 76% руководителей, 68% менеджеров по закупкам, 67% провизоров, 65% заведующих). Правда, делается это лишь в том случае, когда выписанный медиком препарат или нужная дозировка отсутствуют в аптеке – то есть не наперекор, а в дополнение.

Нарушением такие действия аптечных работников не назовешь: несмотря на все ограничения, закон не запрещает фармацевтам рекомендовать клиентам тот или иной препарат, если на него не требуется рецепт. Правда, и без дамоклова меча над головой некоторые респонденты советов давать не торопятся. 27% опрошенных (29% менеджеров, 28% заведующих, 27% руководителей и 21% провизоров) считают, что нужно отпускать посетителям лишь то лекарство, которое назначено врачом.

К чести профессии, самым непопулярным вариантом оказалась забота не о людях, а о прибыли. Ответ «советую, если это выгодно аптеке» выбрало всего 2% участников опроса. Впрочем, у этой медали есть и другая сторона: в комментариях некоторые фармацевты признавались, что не просто советуют клиентам препарат, но и консультируют их, на что, как мы уже отмечали, по закону не имеют права. Но что сами доктора думают о компетентности фармацевтов и их полномочиях?

Вопрос врачам: Знаете ли вы, что фармацевтические работники могут рекомендовать безрецептурные лекарственные препараты в рамках концепции ответственного самолечения?

Выяснилось, что большинству опрошенных (75%) об этом хорошо известно. Не в курсе оказались лишь 27% врачей и 17% младшего медперсонала. Однако при этом компетентными в подборе лекарственных препаратов провизоров и фармацевтов считает меньшая часть участников опроса. Положительно на соответствующий вопрос ответили только 29% медиков (73% заведующих отделениями, 42% медсестер и всего 26% врачей). Остальные респонденты, судя по всему, считают это исключительной прерогативой собственной профессии.

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда фармацевтический работник изменял назначенную схему лечения?

Как показали ответы на этот вопрос, с вмешательством фармацевтов во врачебные дела периодически сталкивается большая часть медиков. 12% опрошенных сообщили, что наблюдают это регулярно, 44% – изредка. Но, с другой стороны, еще 44% респондентов никогда не встречалось с такими ситуациями в своей практике. Сопоставляя эти данные с ответами фармацевтов, можно сделать вывод, что в большинстве случаев речь идет о корректировке назначения в соответствии с инструкцией к выписанному препарату.

Рецепты преткновения

Отвечая на заданный ранее вопрос об ошибках во врачебных назначениях, многие фармацевты сетовали, что этим проблема не исчерпывается. Точно такую же картину работники аптек наблюдают, беря в руки выписанные медиками рецепты. Этой проблеме в опросе был посвящен отдельный пункт.

Приходится ли вам сталкиваться с ошибками в оформлении рецептурных бланков?

Судя по полученным ответам, с ошибками в рецептах большинство фармацевтов сталкивается регулярно. О том, что они встречаются очень часто, заявили 79% руководителей, 77% заведующих, 72% провизоров и 62% менеджеров по закупкам, а всего 72% опрошенных работников аптек.

Как редкие такие ситуации оценили 22% менеджеров, 21% первостольников, 17% заведующих и 14% руководителей, или 20% от общего числа респондентов. Еще 6% опрошенных заявили, что видят ошибки в рецептах крайне редко. Ну а ответ «никогда» дали всего 2% респондентов.

Однако увидеть ошибку – это только половина дела. По закону, дефективные рецепты считаются недействительными и подлежат регистрации в специальном журнале. Также работники аптеки должны известить о случившемся руководство допустившего неточность медика. Готовы ли современные фармацевты заниматься этой нужной, но все-таки бюрократической процедурой? И как они обойдутся с пациентом, который принес неправильный рецепт?

Как вы поступите, обнаружив ошибку в оформлении рецептурного бланка?

Готовность соблюсти предусмотренную законодательством процедуру изъявили 66% опрошенных сотрудников аптек (69% руководителей, 68% заведующих и менеджеров по закупкам и 65% провизоров). Еще 10% респондентов не хотят заниматься бумагомаранием, но готовы сообщить об ошибке самому покупателю (12% менеджеров, 11% работников первого стола, 7% руководителей и 5% заведующих).

Наконец, 15% опрошенных (26% заведующих, 24% руководителей, 22% провизоров и 19% менеджеров по закупкам) заявили, что, несмотря на ошибку, отпустят клиенту лекарство, если оно не подлежит предметно-количественному учету.

Стоит отметить, что сочувствие к больным людям проявило большинство участников опроса. В комментариях многие фармацевты писали, что продают неподучетные лекарства вне зависимости от выбранной линии поведения, так как не хотят делать посетителей заложниками бюрократии.

Приходится ли вам сталкиваться с ситуацией, когда медицинские работники назначают пациентам рецептурный лекарственный препарат, но не оформляют назначение на рецептурном бланке?

Еще одна ситуация из аптечной практики – это отсутствие надлежащим образом оформленного рецепта на препарат. Ошибкой такое назвать уже сложно, речь здесь скорее идет о грубом нарушении инструкций. Но, судя по данным опроса, происходит такое весьма часто: 78% опрошенных фармацевтов (85% заведующих, 79% руководителей и провизоров, 63% менеджеров по закупкам) заявили, что регулярно сталкиваются с этим во время работы.

Редкими такие происшествия назвали всего 19% респондентов. Ну а о том, что врачи всегда соблюдают правила и не присылают в аптеки пациентов без рецептов, заявило лишь 3% участников опроса.

Причины такого положения дел – предмет для отдельного исследования. Но, согласно распространенному мнению, избегая рецептов на официальных бланках, медики пытаются снять с себя ответственность за лечение пациента, если что-то вдруг пойдет не так.

Ответы фармацевтов вполне соответствуют обратной связи с другой стороны. На вопрос: информируют ли их в случаях ошибок в рецептурных бланках? — положительно ответили 57% опрошенных врачей. Очевидно, что в большинстве ситуаций эта информация может исходить только от аптечных работников, но вот каналы ее получения все-таки бывают разными.

Так, 21% респондентов из этой группы сообщили, что сведения о допущенной ошибке поступили от пациента, которому не продали лекарство или как минимум поставили на вид некорректность рецепта.

Примерно столько же – 22% опрошенных – получали информацию о нарушении непосредственно от фармацевтических работников, которые выходили с ними на прямой контакт. Еще 10% узнавали об ошибке от своего руководителя, которому позвонили из аптеки.

Вместе с тем, 45% ответили, что никогда с подобным не сталкивались, и это можно трактовать двояко: как безошибочную работу или же (что вероятнее) отсутствие обратной связи. Такой вариант совсем не исключен: в комментариях некоторые заведующие аптеками писали, что, несмотря на инструкции, не поощряют ведение журнала учета неправильно выписанных рецептов, дабы не отвлекать сотрудников от работы.

Оставшиеся 2% медиков своего мнения по данному поводу не выразили, указав, что не выписывают рецептов.

Сталкиваетесь ли вы с ситуацией, когда фармацевтический работник не предоставлял никакой информации при отпуске назначенного лекарственного препарата?

Вопрос об ошибках представителей фармацевтической отрасли мы, разумеется, задали и врачам, которые могут говорить об этом не только по рассказам пациентов, но и исходя из личного опыта покупки лекарств. И судя по полученным ответам, сотрудники аптек тоже не без греха. 27% опрошенных сообщили, что регулярно сталкиваются с «молчаливыми» работниками первого стола, еще 48% наблюдают такое поведение изредка. И только 25% респондентов всегда привыкли взаимодействовать со знающими свое дело провизорами.

Забота или выгода?

В ходе исследования обеим группам респондентов был задан вопрос: замечают ли они склонность представителей соседней группы к продвижению конкретного лекарственного препарата в ущерб другим?

Не секрет, что в современных реалиях и на работу аптек, и на деятельность врачей, так или иначе, влияют маркетинговые технологии. С обеими звеньями системы здравоохранения активно работают представители фармацевтического бизнеса, которые нередко добиваются больших успехов в деле продвижения своих препаратов.

Совсем недавно на то, что аптеки и производители подписывают между собой маркетинговые договоры, в Минпромторг пожаловалась Национальная фармацевтическая палата. После этого начались разговоры о том, чтобы запретить провизорам рекомендовать конкретное лекарство. Врачей данное табу уже коснулось, но, несмотря на это, сложившаяся практика взаимовыгодных договоренностей с медпредами продолжает существовать. Что подтверждают и результаты исследования.

Подобные склонности за докторами замечали 79% опрошенных работников фармы. 33% из них (35% провизоров, 33% заведующих, 31% руководителей и 28% менеджеров по закупкам) назвали такую практику регулярной. Еще 46% респондентов (57% руководителей, 50% менеджеров, 48% заведующих и 44% провизоров) встречали заинтересованных в конкретном ЛС медиков время от времени.

О том, что никогда не сталкивались с ангажированностью врачей, в ходе опроса заявили 20% участников (по 21% провизоров и менеджеров, 18% заведующих аптеками, 12% руководителей).

Еще 1% респондентов такое поведение медработников объяснил не влиянием со стороны бизнеса, а личными практическими наработками – убежденностью, что именно это лекарство лучше всего подойдет конкретному пациенту.

Спуску фармацевтам не дали и опрошенные врачи. С заинтересованностью аптек в продаже конкретного препарата, так или иначе, сталкивались 74% респондентов этой группы. 32% при этом заявили, что наблюдают подобное регулярно, еще 44% – время от времени. Беспристрастной работу провизоров назвали только 23% участников опроса.

При этом среди врачей тоже нашелся 1% с особым мнением, которое они высказали в комментариях. Эти респонденты также отрицают коммерческую подоплеку ситуации и считают, что работники аптек чаще всего советуют посетителям препарат подешевле, например, отечественный аналог импортного лекарства.

Проверка связи

Несмотря на все нюансы взаимоотношений, в конечном итоге врачей и фармацевтов объединяет общая цель : забота о здоровье пациентов. Добиться этого можно только работая во взаимодействии. Не случайно профессиональные стандарты возлагают на сотрудников аптек обязанность информировать врачей о текущем положении дел на фармацевтическом рынке: новых лекарствах, нюансах их применения, аналогах и т.п.

Однако отлаженного и контролируемого канала для обмена такой информацией в России сейчас нет. В основном это происходит по личной инициативе сторон, в неформальном общении или на совместных профессиональных мероприятиях. Очевидно, что эти меры не позволяют на 100% достичь желаемого эффекта. Как показал опрос, значительная часть работников обеих отраслей здравоохранения даже не подозревает о существовании такого обмена опытом.

Знаете ли вы о том, что фармацевтические работники должны информировать врачей о новых современных лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, о возможных побочных действиях лекарственных препаратов, их взаимодействии?

Отрицательно на этот вопрос ответили 54% от общего числа опрошенных медиков (58% медсестер, 53% врачей и 50% заведующих).

Среди фармацевтов осведомленность о собственных обязанностях, разумеется, оказалась выше. О необходимости держать врачей в курсе последних достижений фармы знает 62% респондентов (76% руководителей, 69% менеджеров, 62% заведующих и 62% работников первого стола).

Еще 2% честно признались: все знают, но ничего не делают. Причин для бездействия несколько:

В современных аптеках упразднена должность провизора-информатора, который раньше отвечал как раз за такой обмен опытом. С исчезновением должности исчезло и взаимодействие, т.к. другим работникам аптеки некогда этим заниматься. Врачи сами не идут на контакт из-за нехватки времени или желания. Сейчас информационная функция возложена на медицинских представителей, которые активно взаимодействуют с докторами и удовлетворяют их потребность в новых знаниях. Часть опрошенных считает, что фармацевтические знания медики должны получать самостоятельно, в процессе профессионального совершенствования, а не возлагать ожидания на других профессионалов.

Бездействует в этом вопросе, впрочем, вовсе не 2% фармацевтов, а большая их часть. На вопрос: есть ли у вас возможность информировать медицинских работников о наличии товаров аптечного ассортимента, предоставлять им сведения о препаратах? — отрицательно ответили 62% участников опроса (67% работников первого стола, 64% руководителей, 56% менеджеров, 49% заведующих аптеками).

После всего сказанного трудно ставить это им в укор, особенно, если учесть, что большинство аптек сегодня – коммерческие организации. Вместе с тем исследование показало, что, несмотря на все сложности, обмен информацией между врачами и фармацевтами все-таки происходит.

25% аптечных работников заявили, что при необходимости связываются с врачами для передачи им каких-либо сведений, а еще 10% сообщили, что делают это часто.

Чуть более позитивно картина взаимодействия выглядит со стороны медиков. Об отсутствии возможности проконсультироваться с фармацевтическим работником по интересующим вопросам заявили только 44% опрошенных. При этом еще 46% указали, что при необходимости могут выйти на связь с сотрудниками аптек и задать им интересующие вопросы. Наконец, 10% респондентов-врачей сообщили, что занимаются этим регулярно. Таким образом, на связи с фармацевтами, так или иначе, находится 54% опрошенных докторов.

Параллельные, но пересекающиеся

Обобщая полученные в ходе опроса ответы, можно прийти к выводу, что медицина и фармацевтика сегодня по большей части развиваются обособленно друг от друга. Каждая из отраслей имеет свои специфические задачи, пусть и связанные с общей целью охраны здоровья людей.

Современные аптеки – это в первую очередь коммерческие организации, и уделять слишком много времени взаимодействию с больницами для них – непозволительная роскошь. Вместе с тем, и врачи в наши дни далеко не всегда готовы отвлекаться от лечения больных ради менее важных в тактическом плане занятий.

Однако работа на благо здоровья пациентов все же заставляет медиков и фармацевтов взаимодействовать. Но при этом предусмотренные еще с советских времен каналы связи сегодня работают не так эффективно, как хотелось бы. И все же, если такая необходимость появляется, сотрудники обеих ветвей здравоохранения всегда находят общий язык.

Источник: «Фармзнание»

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