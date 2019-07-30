Roche прекращает КИ ранней фазы по экспериментальному противовоспалительному препарату

Компания Roche («Рош») прекратила начатые в конце 2017 г. клинические исследования (КИ) I фазы экспериментального противовоспалительного препарата RG6174, сообщает FierceBiotech.

Roche исключила RG6174, также известный как GDC-0334, из линейки препаратов в разработке в последнем ежеквартальном обновлении отчета по НИР. Это произошло через несколько недель после того, как ее подразделение Genentech («Дженентек») – спонсор КИ I фазы – прекратил исследование с участием здоровых добровольцев задолго до того, как было набрано целевое количество субъектов.

КИ и разработка RG6174 были прекращены в связи с тем, что ситуация развивалась медленнее, чем ожидалось. Компания Genentech включилась в КИ I фазы, ожидая набрать 106 субъектов и завершить исследование к сентябрю 2018 г. Впоследствии целевое количество субъектов увеличилось до 120.

Однако Genentech не удалось приблизиться ни к одному целевому показателю. В сентябре 2018 г. срок окончания КИ была перенесен на май 2019 г., а через месяц дата окончания была передвинута еще раз – уже на июль.

В конечном итоге Genentech прекратила КИ в апреле с.г. В исследование были включены 66 субъектов – чуть менее половины от ожидаемого количества.

Ни Roche, ни Genentech публично не объявили причину прекращения разработки данного актива. Roche включила сам препарат и связанное с ним КИ I фазы в обновление отчета по НИР за I квартал 2018 г., но не сообщила ни о механизме его действия, ни о целевых показаниях к применению.

Татьяна Кублицкая

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