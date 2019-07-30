Zambon купил разработчика платформы доставки ингаляционных препаратов Breath Therapeutics

Итальянский фармпроизводитель Zambon («Замбон») приобрел разработчика кастомизируемой платформы доставки ингаляционных препаратов Breath Therapeutics («Брес Терапьютикс») за 500 млн евро (около 558,7 млн долл.), сообщает FierceBiotech.

Сделка приобретения, предполагающая авансовый платеж в размере 140 млн евро, также включает в себя ведущий препарат-кандидат Breath, L-CsA-i – новую композицию cyclosporine A. Данный иммунодепрессант в настоящее время проходит клинические исследования (КИ) III фазы, в котором изучают его эффективность при облитерирующем бронхиолите – потенциально смертельном орфанном заболевании, развивающемся после трансплантации легкого.

В разработанной Breath комбинированной платформе «лекарственный препарат – устройство доставки» используются лиофилизированные липосомы для доставки циклоспорина в организм пациента; создается «сэндвич» из нерастворимых молекул препарата в границах фосфолипидного бислоя. В ней также используется экспериментальный небулайзер eFlow, разработанный компанией PARI Pharma («ПАРИ Фарма»).

В течение последних 2,5 лет Breath Therapeutics с головными офисами в Сан-Франциско (США) и Мюнхене (Германия) была портфельной компаний европейской венчурной фирмы Sofinnova Partners («Софиннова Партнерз»). Последняя, наряду с Gimv («Гимв»), привлекла в компанию Breath инвестиции на 43,5 млн евро в раунде финансирования A в 2017 г.

Как заявили в Zambon, данные КИ по препарату-кандидату L-CsA-i ожидаются в 2021 г. В компании надеются коммерциализировать препарат к 2023 г. после одобрения регуляторами США и ЕС.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik