Компания «Фармстратегия» стала партнером конкурса «Лучший директор по качеству»

Партнер ФБУ «ГИЛС и НП» по совместной программе содействия внедрению лучших образцов надлежащих практик в российской фармацевтической отрасли – компания «Фармстратегия» примет участие в первом всероссийском конкурсе «Лучший директор по качеству» среди сотрудников фармпредприятий в качестве специального партнера.

Каждый победитель конкурса получит сертификат на посещение пяти открытых экспертно-консультационных семинаров совместной программы в течение 2019-2020 учебного года.

Совместная программа содействия внедрению лучших образцов надлежащих практик в российской фармацевтической отрасли была инициирована ФБУ «ГИЛС и НП» и ООО «Фармстратегия» в 2017 году. Ее миссия – обеспечение устойчивого соответствия требованиям правил GMP Российской Федерации и Евразийского экономического сообщества.

Церемония награждения состоится 23 сентября 2019 года в рамках деловой программы IV Всероссийской GMP-конференции, в городе Светлогорске (Калининградская область).

Награды будут присуждаться в трех номинациях – для предприятий, численностью до 500 человек, от 500 до 1000 человек и более 1000 человек. Специальный приз «Выбор отрасли» будет вручен по итогам открытого голосования на сайте конференции.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте конференции и выполнить тестовое задание.

Результаты оценит комиссия под руководством заместителя начальника Управления по инспектированию производства лекарственных средств и экспертизе ФБУ «ГИЛС и НП» Татьяны Николко.

Подача заявок и выполнение заданий – до 9 августа 2019 года.

Организаторы IV Всероссийской GMP-конференции – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Генеральный партнер конференции – АО «Фармстандарт», стратегический партнер – московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер», официальным партнером стала российская компания «Фармасинтез». Партнер конференции – АО «Астеллас Фарма», региональный партнер – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик», специальный партнер – фармацевтическая компания «Босналек». Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин» и фармацевтическое предприятие «Оболенское», группа компаний Alium.

Источник: Центр корпоративных коммуникаций S-GROUP

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