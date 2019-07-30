Большинство россиян не верят в эффективность лечения гепатита

Согласно опросу населения, проведенному подразделением «Здоровье» Mail.ru 26 июля, выяснилось, что более трети россиян не верят в эффективность современных средств лечения от гепатита. 77% россиян уверены, что вылечиться от гепатита навсегда невозможно, и только 22% знают о современных препаратах.

На вопрос, эффективны ли прививки от гепатита, 14% ошибочно ответили, что существуют вакцины от всех видом вируса. Однако 85% знают, что пока доступны прививки только от видов A и B. Также большинство уверены, что гепатит С вначале не имеет специфических внешних проявлений — 85% верно назвали первые признаки заболевания – температуру и слабостью.

По мнению руководителя агрегатора «Все аптеки» (Mail.ru) Александра Котлярова, современная терапия на основе противовирусных препаратов прямого действия, значительно улучшила ситуацию по сравнению с лекарствами, выпущенными 15-20 лет назад. «В начале нулевых лечение продолжалось целый год, и мало кто его мог выдержать. К тому же, не было полной гарантии выздоровления. Сегодня вместо уколов достаточно пить таблетки, лечение занимает всего месяц, проходит без побочных эффектов, а главное — эффективно в подавляющем большинстве случаев. За все это сейчас требуется заплатить 400-500 тысяч рублей, но эта стоимость значительно снизится со временем», — поясняет г-н Котляров.

Опрос Mail.ru был приурочен ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

Денис Кунгуров

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