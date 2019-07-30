Эксперт: Дистанционной торговле лекарствами нужны мобильные аптечные пункты

Представители фармации с государственным участием считают, что при легализации доставки лекарств на дом, важно разрешить мобильные аптечные пункты. Это сохранит контроль за товаром и позволит доставлять рецептурные лекарства. Представитель комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров поддержал в конце июня идею мобильных пунктов на встрече с директорами госаптек.

Исполнительный директор ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Григорий Бирюков выразил позицию большинства аптечных организаций, говоря о необходимости мобильных аптечных пунктов.

«Говоря о дистанционной форме торговли, я бы в первую очередь, сконцентрировал внимание на разрешении торговли с использованием мобильных аптечных пунктов, а не онлайн-сервисов, – считает г-н Бирюков. – Ведь в данном случае у регулятора не прерывается нить за контролем товародвижения. Основной камень преткновения в разрешении – надлежащие условия хранения, логистики и наличие квалифицированных специалистов от которых конечный потребитель может получить консультацию. Реализуя возможность мобильной торговли можно говорить не только о торговле ОТС-товарами, но и рецептурными. А учитывая, что основными проводниками ЛС для льготных категорий граждан являются фармпредприятия с государственным участием, то и наделить этой функцией нужно данные предприятия. Именно фармпредприятия с госучастием несут на себе социальные функции и работают в труднодоступных населенных пунктах, зачастую содержа аптечные пункты в населенных пунктах где месячная выручка не покрывает заработную плату фармацевта. И в данном случае мобильные аптечные пункты могли бы решить эту проблему и улучшить положение с обеспечением».

С инициативой вновь вернуться к вопросу о разрешении мобильных аптек выступила в Госдуме 20 июня генеральный директор красноярских «Губернских аптек» Алена Попова. Она предложили снять запрет на розничную торговлю лекарственными препаратами и медизделиями вне стационарных мест торговли: в сельской местности, в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. «Да неужели мы не можем создать автотранспорт, соответствующий нормам перевозки? Не верю! – справедливо возмущался депутат Петров. – Просто такую задачу не ставили перед Минпромторгом. Когда она появится, министерство с ней справится».

Григорий Бирюков считает, что такие пункты также решили бы вопрос квалификации курьера, который волнует ритейлеров: «Специалисты, работающие на мобильных пунктах, могли бы выполнять функцию курьера для маломобильных категорий граждан, но это будет не просто курьер, а квалифицированный специалист».

Денис Кунгуров

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