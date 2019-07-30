Елена Карташева уходит из Abbott в России

Елена Карташева оставляет пост генерального директора Abbott в России. Эту информации «ФВ» подтвердили в компании. Официально о кадровых перестановках будет объявлено несколько позднее.

По предварительной информации, Елена Карташева возглавит российское подразделение Takeda. Однако в компании эту информацию пока не комментируют.

Елена Карташева на должность генерального директора Abbott в России назначена 1 июля 2014 г. Она окончила лечебный факультет Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Имеет кандидатскую степень в медицине по специализации «онкология». Работала на различных управленческих позициях в продажах, маркетинге и руководстве бизнес-подразделений в компаниях Sanofi, Novartis Group, Pliva (TEVA).

Долгое время главой Takeda в России был Андрей Потапов, в декабре 2018 г. он был назначен региональным руководителем Takeda в Индии, СНГ, на Ближнем Востоке, включая Турцию и Африку (ICMEA). После покупки Shire Pharmaceuticals компанией Takeda изменилась организационная структура. Регион NEMEA (Ближний Восток, Средний Восток и Африка) был дополнен Индией и СНГ. Новое подразделение и возглавил Андрей Потапов.

В карьере г-на Потапова это не первое слияние Takeda. В 2011 г. японскому фармпроизводителю была продана компания Nicomed, российское подразделение которой он возглавлял. В 2013 г. Nicomed изменил название на Takeda. С тех пор неизменным руководителем японской компании в России был Андрей Потапов. В сентябре 2014 г. в дополнение к занимаемой им должности генерального директора он был назначен главой территории СНГ, куда входят Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Монголия.

После того как Андрей Потапов перешел на другую должность, Takeda в России возглавил Евгений Абрамов.

Как ранее сообщал «ФВ», в Abbott это не единственное кадровое изменение. В начале июля с.г. стало известно, что Елена Бушберг покидает пост генерального директора «Верофарма», входящего в группу Abbott . На эту должность назначен Иван Поляк. Елена Бушберг возглавляла «Верофарм» с 2015 г.

Елена Калиновская

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