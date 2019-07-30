Премия Merck Future Insight: впервые вручен исследовательский грант на 1 млн евро

Научно-технологическая компания Merck впервые вручила грант, известный как премия Future Insight. Пардис Сабети из Гарвардского университета и Института Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварде (Кембридж, штат Массачусетс, США), а также Джеймс Кроу из медицинского центра университета Вандербильта (Нэшвилл, штат Теннесси, США), получили награды за свои научные разработки, которые могут послужить фундаментом для последующего создания продукта мечты «Защита от пандемии».

Исследовательский грант в размере 1 млн евро будет поровну разделен между университетским медицинским центром им. Вандербильта и институтом Броуда для дальнейшего развития инновационных исследований.

«Премией Future Insight мы хотим отметить выдающихся ученых, которые вносят значительный вклад в области, имеющие решающее значение для будущего человечества, таким как готовность к борьбе с пандемиями, — заявил г-н Штефан Ошман, председатель правления и главный исполнительный директор Merck. — Пардис Сабети и Джеймс Кроу являются прекрасными примерами. Их работа подчеркивает, что наука является силой добра и может вносить существенный и долгосрочный вклад в прогресс человечества».

Премия Future Insight создана для того, чтобы отметить выдающиеся достижения и разработки, о которых раньше мы могли только мечтать, а также вызвать любопытство и творческий интерес по всему миру, чтобы превращать идеи в реальность. Компания Merck планирует ежегодно выделять исследовательский грант в размере до 1 млн евро в течение следующих 35 лет, чтобы стимулировать значительный прогресс перехода идей в передовые достижения в науке или разработке технологий, которые этому способствуют. Компания Merck вручает приз Future Insight, чтобы воплотить мечты о лучшем будущем в области здравоохранения, питания и энергетики. Сегодня ученые Сабети и Кроу были удостоены первой премии Future Insight за их передовые инновации и способность находить решения актуальных проблем в этих областях.

Пардис Сабети (Pardis Sabeti) является профессором системной биологии Гарвардского университета и Гарвардской школы общественного здоровья им. Т.Х. Чана. Она является врачом-исследователем медицинского института Ховарда Хьюза и членом института Гарвардского университета и института Броуд при Массачусетском технологическом институте и Гарварде (Кембридж, штат Массачусетс, США). Профессор Сабети работает над поиском новых инновационных технологий, направленных на диагностику и лечение инфекционных заболеваний, которые потенциально могут широко применяться для борьбы с новыми вирусами.

«Наша философия сотрудничества позволяет нам работать с исследователями, клиницистами и работниками здравоохранения во всем мире, чтобы не только реализовывать практические решения, но и проверять их эффективность в периоды вспышек инфекционных заболеваний, — заявила Сабети. — При поддержке компании Merck мы сможем использовать весь потенциал последовательной терапии и инновационных технологий, которые способны охватывать лечение всех патогенных микроорганизмов. Это поможет нам обеспечить наше видение средств защиты и спасти мир от будущих пандемий».

Джеймс Кроу (James Crowe) из Центра вакцинации Вандербильта при Медицинском центре Университета Вандербильта, проводит исследования в области вирусной иммунологии и науки об антителах с целью выявления механизмов, необходимых для разработки новых терапевтических средств и вакцин. Исследование Кроу включает в себя работу над человеческими моноклональными антителами к вирусам, таким как вирус Эбола, лихорадка денге, вирус Зика и вирус Марбурга.

«Я чрезвычайно рад видеть приверженность компании Merck премии Future Insight к проблеме новых возбудителей инфекционных заболеваний, — заявил Кроу. — Я посвятил этой области свою научно-исследовательскую карьеру и усилия нашей большой и талантливой команды, так как я глубоко верю в важность этой проблемы. У нас сейчас крайне выгодное положение, которым мы воспользуемся для разработки решений для лечения новых инфекционных заболеваний. Мы получили поддержку в интересах нашего технологического развития и фундаментальных исследований в этой области, что значительно ускорит нашу работу».

gmpnews