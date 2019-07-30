Китай запустил второй этап клинических испытаний нового препарата от волчанки

Китайские ученые приступили ко второму этапу клинических испытаний нового препарата для лечения волчанки — аутоиммунного заболевания, сообщили в Академии наук Китая (АНК).

Новый защищенный патентом препарат SM934, представляющий собой водорастворимое производное артемизинина, разработано исследователями Шанхайского института фармакологии при АНК.

Первый этап клинических испытаний одобренного Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР нового препарата уже завершен, и в одной из шанхайских больниц начинается второй этап.

Системная красная волчанка, известная как один из распространенных видов волчанки, представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека по ошибке атакует здоровые ткани организма, провоцируя поражение суставов, кожи, почек, клеток крови, мозга, сердца и легких.

Одним из самых отличительных признаков волчанки является сыпь на лице, по очертаниям напоминающая крылья бабочки.

По сообщению, в Китае от волчанки страдают почти один миллион человек.

В связи с тем, что причины происхождения и развития болезни остаются неясными, разработка новых лекарств от этого заболевания признана сложной.

По сообщению АНК, препарат SM934 является пероральным лекарственным средством с малой дозировкой и сильным эффектом. Оно может модулировать аутоиммунные реакции и восстанавливать иммунный баланс организма.

russian.news.cn