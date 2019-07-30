Хондропротекторы: история продолжается

Производители хондропротекторов просто обязаны, если уже этого не сделали, как-то увековечить память Фишера, Бёдекера и Леддерхоса. Ведь именно они в конце XIX века явили миру хондроитин и глюкозамин.

И теперь полки аптек заполнены самыми разными препаратами на их основе. А представители данной группы, несмотря на периодически возникающие споры о целесообразности их применения, остаются в топе продаж.

Пользуясь данными, основанными на информации, получаемой аналитической компанией AlphaRM от операторов фискальных данных (ОФД), можно проследить еженедельную динамику продаж хондропротекторов*. И увидеть, что пик продаж в 243 млн руб. (261 тыс. уп.) пришелся на 16 неделю (15-21 апреля), а самые низкие продажи привязаны к тем или иным праздничным дням, когда россиянам, видимо, совсем не до суставов. Что же касается подневных продаж, то наиболее удачным днем для фармритейла по реализации хондропротекторов* можно назвать среду – 888 млн руб., самым провальным воскресенье – 506 млн руб. С 15 по 21 июля 2019 года продажи хондропротекторов*, по сравнению с началом июля, немного подросли и составили 173 млн руб. (188 тыс. уп.)

В TOP5 потребительских предпочтений в период с 15 по 21 июля (29 неделя 2019 г.) вошли Терафлекс – доля рынка 21% (в стоимостном выражении), Артра – 19%, Хондрогард – 12%, Дона – 11% и Мукосат – 5%.

*Экспертная выборка ЛС на основе глюкозамина, хондроитина и их сочетаний.

Источник: AlphaRM

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