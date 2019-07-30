Квартальные продажи AstraZeneca выросли более чем на 10%

Во втором квартале общая выручка AstraZeneca увеличилась на 13% и составила 5,82 млрд долл. США. Без учета партнерства с другими компаниями продажи собственных продуктов производителя выросли на 14%, до 5,72 млрд долл.

Чистая прибыль на одну акцию составила 0,73 долл., это на 5% выше по сравнению со вторым кварталом 2018 г.

Продажи онкологического портфеля выросли на 51%, до 2,2 млрд долл., портфеля лекарств от сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, болезней почки – на 2%, до 1,7 млрд долл. Выручка портфеля препаратов, применяемых при респираторных заболеваниях, снизилась на 11%, до 1,3 млрд.

AstraZeneca ожидает, что продажи собственной продукции в 2019 г. вырастут на «низкий процент с двузначными числами», по сравнению с предыдущим прогнозом о «высоком процентном росте с однозначными цифрами».

Елена Калиновская

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