Возможно слияние одного из подразделений Pfizer с Mylan

Портал FirstWordPharma, со ссылкой на The Wall Street Journal, который, в свою очередь, ссылается на информированные источники, сообщает о переговорах компании Pfizer («Пфайзер») относительно слияния ее подразделения Upjohn («Апджон»), в котором объединены препараты с истекшим сроком патентной защиты, с производителем дженериков Mylan («Майлан»).

По данным одного из источников, в рамках потенциальной сделки акционеры Mylan будут владеть немногим больше 40% объединенной компании, а инвесторы Pfizer станут владельцами остальных акций.

Если сделка состоится, нынешний руководитель подразделения Upjohn Михаэль Гёттлер станет генеральным директором новой компании со штаб-квартирой в США, в то время как председатель совета директоров Mylan Роберт Кури займет пост председателя правления, указал один из источников, добавив, что нынешний генеральный директор Mylan Хизер Бреш уйдет со своего поста. Другой источник упомянул о том, что Pfizer также получит около 12 млрд долл. дохода от новой продажи долговых обязательств.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik