ГУП «Башфармация» подозревают в ограничении конкуренции

УФАС по Республике Башкортостан завело дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ГУП «Башфармация». В определении о назначении дела к рассмотрению говорится, что предварительный анализ Положения о закупках, утвержденного предприятием в мае этого года, входит в противоречие с ФЗ № 223 «О закупках».

В частности, Положение позволяет проводить закупки товаров и услуг у единственного поставщика по 36 позициям, включая лекарственные препараты для собственной розничной сети аптек и оптик. Более того, в документе прямо указано, что при выборе поставщика «заказчик руководствуется собственными предпочтениями» и вовсе не обязан запрашивать коммерческие предложения у участников рынка. По мнению УФАС, такая практика «приводит к дискриминации, отсутствию равноправия, необоснованному ограничению конкуренции» и неэффективному расходованию денежных средств.

Рассмотрение дела назначено на 27 августа. До 20 августа ГУП «Башфармация» должно представить УФАС документы о своих закупках у единственного поставщика за 2018–2019 гг.

Напомним, что весной этого года Контрольно-счетная палата Башкирии установила, что признаки ограничения конкуренции при осуществлении закупок организацией выявлены на общую сумму свыше 160 млн руб. Бывший директор ГУП эти претензии считал необоснованными, тем не менее спустя пару месяцев Минздрав РБ принял решение не продлевать с ним трудовой контракт.

Фото: rbtoday.ru

Екатерина Погонцева

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