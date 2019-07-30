Выход биоаналогов не позволил AbbVie нарастить квартальную выручку

Продажи AbbVie («Эббви») во втором квартале 2019 г. составили 8,255 млрд долл. США, это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. Разводненная* прибыль на акцию во втором квартале составила 0,49 долл. США.

Главная звезда портфеля AbbVie – Humira, лекарство от ревматоидного артрита. В 2018 г. препарат был самым продаваемым лекарственным средством в мире. Глобальные продажи лекарства в прошлом году составили 20 млрд долл. США, заняв в структуре продаж существенную долю. В 2019 г. году ситуация изменилась.

В конце 2018 г. на рынок Европы вышли биоаналоги Humira, их продают Amgen , Novartis, Samsung Bioepis и Mylan . В итоге во втором квартале 2019 г. международные продажи препарата снизились на 35,2%, до 1,077 млрд долл. В США компании пока удается показывать положительную динамику, выручка от продажи препарата здесь выросла на 7,7%, до 3,773 млрд долл. В итоге глобальные квартальные продажи снизились на 6,1%, до 4,87 млрд долл.

Как сообщает BioSpase, на рынке США Humira столкнется с биоаналогами не раньше 2023 г. На прошлой неделе FDA одобрило биоаналог Samsung Bioepis по нескольким показаниям, включая ревматоидный артрит.

Глобальная выручка подразделения гематологической онкологии составила 1,268 млрд долл., это на 38,7% больше по сравнению со вторым кварталом 2018 г. Общемировые продажи лекарств из портфеля препаратов от гепатита С сократились на 19,4%, до 784 млн. долл.

Расходы на исследования и разработки составили 15,6% от чистой выручки.

Несмотря на потери в выручке от Humira, AbbVie повысила прогноз прибыли на год. Компания рассчитывает на сильные продажи Humira в США, недавние одобрения лекарств, а также на синергетический эффект от приобретения ирландской Allergan. По словам генерального директора AbbVie Ричарда Гонсалеса, сделка обеспечит масштаб и разнообразие бизнеса и позволит достичь высоких показателей в долгосрочной перспективе.

* Разводненная прибыль на акцию учитывает возможные изменения количества акций и прибыли вследствие конвертации других ценных бумаг в обыкновенные акции.

Елена Калиновская

pharmvestnik