DSM Group: Объем коммерческого рынка лекарств в июне составил 73,9 млрд рублей

В июне 2019 г. объем коммерческого рынка лекарственных препаратов составил 73,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с маем емкость рынка сократилась на 4,0%. В сравнении с июнем 2018 г. в текущем году рынок показал падение реализации на 2,4%.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне по сравнению с маем уменьшилась на 0,4% и составила 191,1 руб.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2019 г. относительно аналогичного периода 2018 г. в рублевом эквиваленте составило 0,6%. Общая емкость составила 489,7 млрд руб.

Структура коммерческого рынка ЛП в июне 2019 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно июня 2018 г. и составил 4,5%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. составила 11,0% (-0,4%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. сократился с 40,6% в июне 2018 г. до 39,9% в июне 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 44,6%, что на 1,4% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам июня 2019 г. 60,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 28,1%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам июня 2019 г. на 35,4% был представлен рецептурными препаратами и на 64,6% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в июне 2019 г. возглавила компания Bayer («Байер»), на втором месте – Novartis («Новартис»), на третьем – Sanofi («Санофи»).

ТОР3 брендов ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам июня 2019 г.: «Ксарелто» (1,0%), «Детралекс» (0,9%), на третьем месте — «Нурофен» (0,8%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июне 2019 г. вырос на 3,4% относительно мая и составил 5,1 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД увеличился на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 26,7 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июне 2019 г. по сравнению с маем выросла на 1,3% и составила 191,3 руб.

ТОР3 производителей БАД занял 29,9% рынка в июне в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (19,3%), Solgar Vitamin And Herb («Солгар») (6,0%) и PharmaMed («Фармамед») (4,6%).

Источник: DSM Group

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