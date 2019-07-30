Совфед: через два года из федерального бюджета будут оплачивать лечение всех орфанных заболеваний

Сегодня в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.
В ходе мероприятия сенатор подвел итоги работы весенней сессии Совфеда. В частности, он напомнил, что в 2019 г. финансирование 5 ВЗН было передано на федеральный уровень, на что было выделено дополнительно порядка 11 млрд руб. Таким образом, в программе 7 ВЗН на сегодняшний день зафиксировано 12 нозологий.
«Надеемся, в 2020-2021 гг. продолжим работу по передаче остальных нозологий на федеральный уровень», – отметил Валерий Рязанский.
Речь идет о переводе лекарственного обеспечения лечения нозологий из «Перечня 24» с регионального на федеральный уровень финансирования.
Фото: council.gov.ru
Оксана Баранова
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