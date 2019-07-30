Дело о вымогательстве и получении взятки экс-директором ГУП «Крым-Фармация» передано в суд

В Симферополе закончено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора ГУП РК «Крым-Фармация» в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Материалы направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

В рамках договора поставки фармацевтической продукции у ГУП РК «Крым-Фармация» образовалась задолженность перед контрагентом в размере свыше 10 млн руб. Когда представитель фирмы стал интересоваться сроками погашения долга, директор аптечной сети якобы дала недвусмысленно понять, что деньги будут переведены только в том случае, если у нее будет личная заинтересованность – 5% от общей суммы ее вполне устроит. Вместо того, чтобы пойти в арбитражный суд или обратиться в правоохранительные органы, представитель фирмы пожаловался на директора ГУП лично главе Крыма Сергею Аксенову, а уже он поручил Комитету по противодействию коррупции республики разобраться в ситуации.

В июне того же года даму задержали с поличным при передаче ей 400 тыс. руб., после чего трудовой контракт с ней был расторгнут.

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Екатерина Погонцева

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