Российские ученые работают над созданием вакцины от гепатита С

От двух до четырех миллионов россиян страдают гепатитом С, который считается неизлечимым. И хотя в последние несколько лет заболеваемость в стране постепенно снижается, в год от последствий хронического гепатита С умирает около 15 тысяч человек. Главная опасность болезни — в ее невидимости. По данным ВОЗ, лишь 20 процентов зараженных знают о диагнозе. Все остальные рискуют дотянуть до момента, когда обращаться к врачу уже поздно. Решением проблемы могла бы стать массовая вакцинация, однако прививки на сегодняшний день не существует, но ученые разных стран, включая и Россию, работают над этой проблемой, передает РИА Новости.

С 2015 года в НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича разрабатывается синтетическая пептидная вакцина против гепатита С. В ее основе искусственно созданные пептидные конструкции, содержащие участки белка Е2 вируса гепатита С. Этот белок уникален тем, что антитела к нему обнаруживаются не у всех больных, то есть иммунная система по каким-то причинам его не распознает.

В опытах на лабораторных животных созданные учеными пептидные фрагменты сработали на отлично. Они заставляли организм мышей и крыс производить антитела, способные связывать белки вирусной оболочки. Иными словами, иммунная система грызунов активировалась. Более того, полученные таким образом антитела ученые проверили на вирусе гепатита С, извлеченном из плазмы крови пяти больных людей. Они оказались эффективны и против «человеческих» вирусных частиц.

По словам авторов работы, если им удастся правильно подобрать адъювант — комплекс веществ, усиливающих иммунный ответ, дозу антигена, путь и схему введения, — то полученный препарат будет эффективен именно против тех разновидностей вируса гепатита С, которые распространены в России.

gmpnews