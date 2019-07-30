Новый закон о борьбе с картелями может быть принят этой осенью

Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что новый закон по усилению борьбы с картелями может быть принят уже этой осенью. Документ прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, и были учтены все их замечания, отметил он.

«Мы согласовали его со всеми (федеральными органами исполнительной власти), он выходит на Правительство и далее в Государственную Думу. По всей видимости документ будет принят осенью», — сообщил глава ФАС.

По его словам, вред для российской экономики от картельных сговоров составляет сегодня примерно 2% ВВП. Причем больше всего они распространены в фармацевтической промышленности и дорожном строительстве.

«Там сговариваются практически в 80-90 процентах государственных объявленных торгов», — рассказал Артемьев.

29 июля Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ФАС, на которой обсудил с ним причины необоснованного повышения тарифов, нацпроекты и борьбу с картельными сговорами.

rg