Ёмкость коммерческого рынка лекарственных средств в июне сократилась на 4,0%

По данным аналитической компании DSM Group, объём российского коммерческого рынка ЛП в июне 2019 г. составил 73,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с маем ёмкость рынка сократилась на 4,0%. В сравнении с июнем 2018 г. в текущем году рынок показал падение реализации на 2,4%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне по сравнению с маем уменьшилась на 0,4%, и составила 191,1 рубль.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 0,6%. Общая ёмкость составила 489,7 млрд рублей.

Структура коммерческого рынка ЛП в июне 2019 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно июня 2018 г., и составил 4,5%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 11,0% (-0,4%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 40,6% в июне 2018 г. до 39,9% в июне 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 44,6%, что на 1,4% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам июня 2019 г. 60,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 28,1%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам июня 2019 г. на 35,4% был представлен рецептурными препаратами и на 64,6% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июне 2019 г. возглавила компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — Sanofi. ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июня 2019 г.: «Ксарелто» (1,0%), «Детралекс» (0,9%), на третьем месте — «Нурофен» (0,8%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июне 2019 г. вырос на 3,4% относительно мая, и составил 5,1 млрд руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в шестом месяце 2019 г. увеличился на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 26,7 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июне 2019 г. по сравнению с маем выросла на 1,3%, и составила 191,3 рубль. ТОП-3 производителей БАД занял 29,9% рынка в июне в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (19,3%), Solgar Vitamin And Herb (6,0%) и PharmaMed (4,6%).

gmpnews