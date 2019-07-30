Перечень ЖНВЛП пополнится новым препаратом для лечения ALK-положительного НМРЛ

Компания «Рош» сообщает, что комиссией Министерства здравоохранения по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения рекомендовано включение препарата алектиниб (торговая марка Алеценза®) в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2020 год.

Алектиниб является противоопухолевым препаратом, селективным ингибитором тирозинкиназы. Он зарегистрирован для применения на территории РФ 15 октября 2018 года по показанию лечения пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого с опухолевой экспрессией киназы анапластической лимфомы (ALK) в первой линии терапии или при прогрессировании заболевания на фоне терапии кризотинибом или при ее непереносимости.

«Мы приветствуем решение Комиссии Министерства здравоохранения. Оно является важным шагом к тому, чтобы у пациентов c ALK-положительным немелкоклеточным раком легкого, которые ранее не получали лечения, или которым не помогла предшествующая терапия, была доступна новая опция в лечении», — говорит генеральный директор АО “Рош-Москва” Ларс Нильсен.

Согласно предложенной к регистрации цене, стоимость годового курса лекарственной терапии алектинибом будет сопоставима со стоимостью годового курса терапии ингибитором тирозинкиназ первого поколения. При этом предложенная цена алектиниба ниже минимальной цены в референтных странах.

В настоящее время алектиниб зарегистрирован более чем в 45 странах, в том числе США, странах ЕС, Японии, Турции, Израиле, Канаде и др. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США присвоило препарату статус «прорыв в терапии» в 2016 году. Алектиниб включен в международные рекомендации Национальной сети многопрофильных онкологических учреждений США (NCCN), как предпочтительная опция лечения, Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) и российские рекомендации Ассоциации онкологов России (АОР).

gmpnews