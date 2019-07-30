Novartis расторгает сделку по продаже завода в Канаде

Novartis не будет продавать завод по производству стерильных лекарств Sandoz Boucherville в Канаде. О сделке было объявлено в 2018 г., покупателем должна была стать американская компания Avara Pharmaceuticals, которая уже имеет опыт покупки заводом у большой фармы, сообщает FiercePharma.

Завод и центр разработки в феврале 2019 г. были переданы во внешнее управление, так как Avara не выполнила условия соглашения и не смогла финансово содержать активы. До момента, когда завод будет возвращен Sandoz, им управляет Ernst & Young.

Компания Novartis заявила, что восстановление контроля над объектом необходимо для поддержания непрерывных поставок жизненно важных инъекционных препаратов. На площадке работает около 500 человек.

Это не первая потеря Avara производственного актива. В феврале 2019 г. завод API в Великобритании, который Avara приобрела у AstraZeneca, был передан в конкурсное управление после того производственная площадка столкнулась с финансовыми трудностями. Сообщалось, что завод снова выставлен на продажу, чтобы попытаться сохранить рабочие места для 270 рабочих.

До этого в конкурсное управление передан завод, который Avara приобрела у UCB в 2016 г. Тогда представитель Avara рассказал The Irish Times, что больше не мог позволить себе поддерживать предприятие. В итоге около 115 рабочих потеряли работу.

Заводы Sandoz и AstraZeneca – это две из девяти площадок, которые Avara купила примерно за три года, среди продавцов были Pfizer и GlaxoSmithKline.

Елена Калиновская

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