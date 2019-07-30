Прибыль Roche за полгода выросла на 18%

Продажи группы Roche по итогам первого полугодия 2019 г. выросли на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и достигли 30,5 млрд швейцарских франков (24,5 млрд долл. США).

Прибыль производителя в первом полугодии выросла на 18% и составила 8,9 млрд швейцарских франков (9 млрд долл.).

Продажи фармацевтического подразделения выросли на 11% до 24,19 млрд швейцарских франков (24,5 млрд долл.).

Прогноз на 2019 год повышен до «среднего и высокого уровня роста продаж в однозначном выражении при постоянных обменных курсах».

Генеральный директор Roche Северин Шван объяснил, что общие продажи в фармацевтическом подразделении были обусловлены ростом объемов, в то время как цены в США оставались стабильными. По его словам, результаты показали, что Roche хорошо справляется с задачей обновлением портфеля, необходимым в условиях, когда растет конкуренция со стороны биоаналогов на некоторые продукты производителя.

Так, продажи трастузумаба снизились на 9%, ритуксимаба – на 4%, при этом в Европе продажи препарата упали сразу на 36%, а в Японии – на 46%.

Елена Калиновская

pharmvestnik