Объем закупок онкопрепаратов в первом полугодии 2019 года превысил 55,7 млрд рублей

Общий объем произведенных в январе – июне 2019 года закупок профильной лекарственной номенклатуры (87 МНН, без учета онкогематологических препаратов) превысил суммарные целевые расходы медорганизаций за весь 2018 год. При этом операторы освоили чуть больше трети выделенных в 2019 году на приобретение онкопрепаратов 165,6 млрд рублей (150 млрд из федерального бюджета, 15,6 млрд – из бюджета Москвы). Таковы результаты исследования Аналитического центра Vademecum и Headway Company.

Лидером по объему затрат стала Москва, закупившая препараты для терапии онкозаболеваний на 14 млрд рублей. Второе место заняла Московская область, потратившая на онкопрепараты 4,85 млрд рублей, третье – Краснодарский край (2,7 млрд), четвертое – Санкт-Петербург (2,5 млрд). Остальные регионы из ТОП10 наиболее активных закупщиков – Воронежская, Кемеровская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская области и Ставропольский край – за полгода потратили на онкопрепараты от 1 млрд до 2 млрд рублей.

В 26 регионах объем целевых расходов вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, менее чем вдвое, в 18 из них сумма затрат осталась практически на прежнем уровне, не превышающем 150 млн рублей.

По оценкам опрошенных Vademecum экспертов и операторов рынка лекарственного госзаказа, неравномерные и в целом неудовлетворительные результаты первого полугодия закупочной кампании обусловлены неподготовленностью большинства участников товаропроводящей цепочки к реализации федеральной программы по борьбе с онкозаболеваниями. Медучреждения многих регионов не сумели вовремя сформировать заявки, поставщики не смогли скорректировать планы производства и отгрузки препаратов.

Кроме того, на проведении закупочной кампании сказалась методика формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК зависит от тендерной практики прошлых периодов и учета зарегистрированных цен дженериков), вызвавшая отсутствие заявок и срыв 10% от всех объявленных аукционов.

Еще одним фактором, повлиявшим на невысокую закупочную активность регионов и поставщиков, оказался механизм оплаты лекарственных расходов профильных медучреждений: выделенные средства поступают на места в качестве межбюджетных трансфертов по факту законченного случая лечения.

Наиболее востребованными (по стоимостному объему) препаратами в анализируемый период стали присутствующие в самых доступных схемах лечения трастузумаб и бевацизумаб – 3 млрд и 2,7 млрд рублей соответственно. Третью и четвертую строчки рейтинга популярных МНН заняли иммунопрепараты ниволумаб (2,6 млрд) и пембролизумаб (2,4 млрд), замыкает ТОП5 – пертузумаб (1,9 млрд), используемый в схемах терапии вместе с трастузумабом.

Крупнейшие дистрибьюторы в первом полугодии 2019 года удвоили выручку в онкосегменте: занявший первую строчку рейтинга поставщиков «Р‑Фарм» заключил контрактов на 6,5 млрд рублей, идущий следом «Фармстандарт» обслужил заказы на 5,3 млрд. Третье место с совокупным объемом заключенных контрактов 5 млрд занял «Фармстор», четвертое и пятое места достались «Фармимэксу» (3 млрд) и «Ланцету» (2,7 млрд).

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