Pfizer снижает прогноз по продажам на год по итогам квартального отчета

Выручка Pfizer во втором квартале 2019 г. составила 13,3 млрд долл. США, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Прибыль выросла на 30% до 5 млрд долл.

Продажи биофармацевтического бизнеса выросли на 2% до 9,6 млрд долл., у дженерикового бизнеса Upjohn они напротив снизились на 11% до 2,8 млрд долл.

Pfizer ожидает, что продажи в этом году составят от 50,5 до 52,5 млрд долл. США по сравнению с предыдущей оценкой в 52–54 млрд долл. Прибыль на акцию в настоящее время оценивается в диапазоне от 2,76 до 2,86 долл., что ниже прежних прогнозов в 2,83–2,93 долл. на акцию.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла отметил, что снижение выручки из-за выхода дженериков и биоаналогов было частично компенсировано быстрым ростом биофармацевтического бизнеса, включая хорошую динамику таких ключевых брендов, как Ibrance, Eliquis и Xeljanz.

По его словам, объявленное слияние Upjohn и Mylan предоставит акционерам Pfizer возможность владения новой компанией.

Елена Калиновская

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