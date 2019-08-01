Квартальная прибыль Sanofi выросла почти на 5%

Продажи Sanofi во втором квартале 2019 г. выросли на 5,5% до 8,6 млрд евро. Чистая прибыль увеличилась на 5,3% и составила 1,6 млрд евро.

Выручка подразделения рецептурных лекарств выросла на 3,4% до 6,5 млрд евро, вакцин – на 25,9% до 1 млрд евро. Резкий скачок динамики вакцин связан с восстановлением продажи Pentaxim в Китае. Доход диабетического отделения снизился на 5,6% до 1,3 млрд евро из-за уменьшения продаж гларгина в США.

Продажи на развивающихся рынках увеличились на 10% и составили 2,7 млрд евро, рост обеспечен в основном за счет вакцин (+ 37,7%), лекарств от редких заболеваний (+ 31,7%), диабета (+ 8,2%) и онкологических препаратов (+ 24,3%).

Продажи во втором квартале в Европе составили 2,164 млрд евро, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. В США выручка выросла на 8,4% до 2,85 млрд руб.

Sanofi ожидает, что прибыль на акцию вырастет примерно на 5% в постоянной валюте, при этом влияние валюты будет составлять от 1% до 2%. Согласно предыдущим прогнозам, прибыль на одну акцию должна была составить от 3% до 5% в постоянной валюте, а влияние на валюту оценивалось примерно в 2%.

Елена Калиновская

pharmvestnik