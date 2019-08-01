Аптеки не меньше производителей нуждаются в прозрачных отчетах о продажах

В условиях интернетизации фармацевтического ритейла и развития онлайн-заказов классические аптечные сети сталкиваются с рядом рисков.

Рост числа онлайн-площадок может привести к потере трафика, а это может сказаться и на маркетинговых контрактах от производителей. Уже сегодня фармпроизводители хотят видеть максимально прозрачные и «валидированные» отчеты о продажах своих препаратов. Проблему переливов должна была решить маркировка, но участники рынка сомневаются в своевременном внедрении системы. Также производители рассчитывали получать данные о движении своего товара от оператора ЦРПТ. Но законодательно передача данных по-прежнему ограничена. В итоге сегодня среди прозрачных инструментов остаются верифицированные данные с онлайн-касс, которые можно использовать в отчетах о продажах.

«Доступ производителя к валидированным данным розницы даст возможность упростить и сделать более точным процесс планирования, ведь цена ошибок растет с ограничением патентных прав и снижением продаж, – считает основатель ИТ-платформы «ФармХаб» Виктория Андосова. – К тому же прозрачные данные позволяют им подтверждать эффективность своих инвестиций. Очевидно, что преимущество в ритейле будет смещаться в пользу технически и информационно прогрессивных игроков».

Внедрение программных решений для анализа верифицированных данных полезны не только производителям, но и аптекам, считает эксперт: «Аптеки также получат возможность прогнозировать и управлять данными по лекарственным препаратам, принимать эффективные решения о закупках и хранении».

Денис Кунгуров

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