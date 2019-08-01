Эксперт: общее настроение пока нельзя назвать паникой, но аптечный рынок очень озабочен

СРО «Ассоциация независимых аптек» совместно с СРО «Ассоциация аптечных учреждений Союзфарма» подготовили петицию против поправок в Налоговый кодекс (в части отмены ЕНВД и ПСН при вводе обязательной маркировки). В настоящий момент петицию подписало более двух тысяч человек.

В ходе эксклюзивного разговора с «ФВ» исполнительный директор СРО «АСНА» Виктория Преснякова рассказала, что создание петиции – это просьба региональных аптек.

«Мы написали официальные письма в Госдуму, в Минфин. Сегодня ушло письмо уполномоченному при Президенте России по правам предпринимателей Борису Титову. Его подписали СРО Ассоциация независимых аптек и региональные некоммерческие организации: Ассоциация «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) и Новгородская профессиональная ассоциация фармацевтических работников. Эти официальные письма мы решили поддержать активностью снизу. Создание петиции – не совсем наше решение: огромное количество аптек просило создать общее письмо, где каждый мог бы выразить свою озабоченность и поставить личную подпись. Поэтому была создана петиция, которая меньше чем за неделю собрала более 2,5 тыс. подписей. Люди откровенно пишут, что могут оказаться в очень непростой ситуации», – пояснила Виктория Преснякова.

При этом эксперт отметила, что в настоящий момент рынок взбудоражен.

«Общее настроение я бы пока не называла паникой, но рынок очень озабочен. Сейчас аптекам на этапе введения маркировки предстоят серьезные финансовые затраты. Если это совпадет с отменой ЕНВД и ПСН, это будет достаточно серьезный вызов для регионального бизнеса. Мы много говорим о поддержке малого и среднего бизнеса и хотим увидеть ее на деле. Социальная составляющая аптечного бизнеса по-прежнему остается его основой. Но ее невозможно сохранить без поддержки государства», – сказала она.

По словам Виктории Пресняковой, петиция важна для аптечной отрасли в целом.

«Сегодня, в непростые для ритейла времена, когда аптеки испытывают финансовые трудности, когда происходит падение престижа профессии провизора, важно почувствовать себя единым целым, настоящим профессиональным сообществом», – добавила она.

Далеко не все представители аптечного рынка верят, что ситуацию можно изменить, однако профильные ассоциации готовы бороться.

«Я верю, что ситуацию можно изменить. Еще в мае Минэкономразвития предложило исключить положения об отмене ЕНВД и ПСН и этим вроде бы успокоило аптечный бизнес. Но прошло пару месяцев и законопроект принят в первом чтении… Это, конечно, сильно взбудоражило рынок, но я уверена: если объединиться и вместе отстаивать свои интересы, государство нас услышит», – заключила Виктория Преснякова.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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