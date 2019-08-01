Novartis не собирается продавать Sandoz

То, что компания Novartis («Новартис») предоставляет независимость своему подразделению Sandoz («Сандоз»), может напоминать ситуацию с дженериковым бизнесом Pfizer («Пфайзер») перед тем, как последняя заключила сделку слияния своего дженерикового подразделения Upjohn («Апджон») с компанией Mylan («Майлан»); но, по словам председателя совета директоров Novartis Васа Нарасимхана, компания не пойдет по пути выделения Sandoz в отдельную компанию, сообщает FiercePharma.

«Нет, мы не продадим Sandoz», – сказал г-н Нарасимхан в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, которое, в свою очередь, цитирует информационное агентство Reuters. – Мы предоставим этой компании больше автономии в рамках Novartis для повышения ее конкурентоспособности. Мы планируем сделать бизнес Sandoz более сфокусированным и совершенным в долгосрочной перспективе».

Тем не менее нельзя отрицать сходства между двумя ситуациями. Перед тем, как заключить сделку слияния с Mylan, компания Pfizer предоставила своему подразделению Upjohn, специализирующемуся на препаратах с истекшим сроком патентной защиты и дженериках, «значительную автономию». Подобное преобразование проводит и Novartis в отношении Sandoz.

Сразу после того, как в прошлом году Novartis раскрыла планы по превращению дженерикового бизнеса Sandoz в независимое подразделение, наблюдатели рынка начали говорить о том, что швейцарский фармпроизводитель готовит Sandoz к возможной продаже. Продажа американского бизнеса Sandoz, связанного с производством твердых лекарственных форм для приема внутрь, индийской компании Aurobindo Pharma («Ауробиндо Фарма») и последовавший за этим уход со своего поста бывшего генерального директора Sandoz Ричарда Фрэнсиса дал еще больше поводов для спекуляций.

Затем, во время состоявшейся в январе с.г. телеконференции по обсуждению финансовых результатов за IV квартал 2018 г., г-н Нарасимхан повторил, что Sandoz является «неотъемлемой частью Novartis».

Однако, он оставил «окошко» для потенциальной сделки продажи, сказав, что после завершения деинтеграции, примерно через год с настоящего времени, «мы можем провести дальнейшее обсуждение того, в таких направлениях двигаться».

Елена Калиновская

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