Dr. Reddy’s нашла способ сохранить рост выручки в условиях снижения цен в США

Dr. Reddy’s Laboratories («Доктор Реддис») опубликовала отчет за первый квартал 2019 г., согласно которому выручка компании выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 38,4 млрд рупий (558 млн долл. США).

Прибыль компании за период увеличилась на 45% до 6,6 млрд рупий (96 млн долл.).

Глобальные продажи дженериков вырсли на 8% и составили 33 млрд рупий (480 млн долл.). В Северной Америке выручка сегмента дженериков составила 16,3 млрд рупий (237 млн ​​долл.), что большае на 3% по сравнению с первым кварталом 2018 г. Рост произошел благодаря выводу новых продуктов и увеличению объемов поставок, что частично компенсировало снижение цен и неблагоприятное влияние валюты.

Dr. Reddy’s Laboratories также сообщила, что с 1 августа с.г. Эрез Исраэль, который в настоящее время является главным операционным директором, возьмет на себя роль генерального директора, в то время как г-н Г.В. Прасад продолжит работу в качестве сопредседателя и управляющего директора компании. Г-н Исраэль присоединился к компании в апреле 2018 г. после отставки бывшего главного операционного директора Абхиджита Мукерджи.

Елена Калиновская

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