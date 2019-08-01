Фармритейлеры против отмены льгот

«Ассоциация независимых аптек» направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру финансов Антону Силуанову и бизнес-омбудсмену Борису Титову письмо с просьбой принять во внимание негативные последствия вступления в силу законопроекта об отмене ЕНВД и ПСН для российского аптечного рынка.

Сейчас в системе ЕНВД работает 40% аптечного рынка, причем в некоторых регионах, например Северного Кавказа, доля таких организаций достигает половины, следует из письма. При отмене ЕНВД деятельность этих аптек станет убыточной и им придется повысить цены на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП. Причем некоторые аптеки все равно не справятся с нагрузкой и будут вынуждены уйти с рынка, говорится в письме.

Отмена ЕНВД и ПСН для организаций, реализующих маркированную продукцию, в частности, лекарства, обувь и одежду из натурального меха, предусмотрена в рамках законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ был принят Госдумой в первом чтении 10 июля 2019 года. Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, эти категории товаров были выбраны в том числе из-за того, что при их торговле больше всего недобросовестной конкуренции между крупным бизнесом, уплачивающим все налоги, и мелким, который не платит ничего.

Источник: г-та «Коммерсантъ»

pharmvestnik