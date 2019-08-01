Экс-министра здравоохранения Ульяновской области после СИЗО перевели под домашний арест

29 июля Московский городской суд изменил меру пресечения бывшему министру здравоохранения Ульяновской области Рашиду Абдуллову. После года пребывания в СИЗО «Матросская тишина» и многочисленных ходатайств его адвокатов о смене меры пресечения, в том числе по медицинским показаниям, его, наконец, перевели под домашний арест.

«Рашид Акрамович не совершал преступлений, в которых его обвиняют, – написала на своей странице в соцсетях адвокат Абдуллова Наталья Якупова. – Он не сломался и не дал «нужных» показаний за возможность быть с семьей».

Обвинение, по которому был задержан бывший министр, сводится к тому, что главных врачей больниц региона заставляли заключать контракты по поставке медицинского кислорода исключительно с АО «Ульяновскфармация». Далее часть денег, переведенных ЛПУ в счет оплаты препарата, уходила аффилированным компаниям. Ущерб государству составил порядка 10 млн руб. Все это квалифицировано как мошенничество.

Защита Рашида Абдуллова неоднократно заявляла о том, что он не может быть причастен к названным событиям уже потому, что они элементарно имели место до его назначения на должность министра. До него здравоохранением области руководил Павел Дегтярь. Спустя несколько месяцев после возбуждения уголовного дела и задержания фигурантов, включая руководителей АО «Ульяновскфармация», ему также предъявили аналогичное обвинение. Но, в отличие от Абдуллова, Дегтярь признал свою вину, и все это время пребывает под домашним арестом.

Фото: ru.depositphotos.com

Екатерина Погонцева

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