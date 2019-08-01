Sanofi прекращает сотрудничество с разработчиком противодиабетического препарата

Французский фармпроизводитель Sanofi («Санофи») объявил о намерении прекратить сотрудничество с американской компанией Lexicon Pharmaceuticals («Лексикон Фармасьютикалз») в сфере разработки и исследований противодиабетического препарата Zynquista, сообщает FiercePharma.

Это произошло после того, как в двух клинических исследованиях (КИ) III не удалось достичь первичной конечной точки у пациентов с сахарным диабетом 2 типа; еще в одном исследовании препарат продемонстрировал статистически значимое снижение уровня гемоглобина HbA1C, что является распространенным показателем содержания глюкозы в крови, по сравнению с плацебо, у пациентов, получавших metformin, сообщает FiercePharma.

В марте с.г. FDA отклонило регистрационную заявку на Zynquista при диабете 1 типа после того, как аналитики назвали результаты КИ у пациентов с диабетом 2 типа «неоднозначными».

Но Lexicon не намерена сдаваться без борьбы. В компании заявили, что считают полученное от Sanofi уведомление «не имеющим законной силы». В Lexicon также считают, что Sanofi нарушает положения соглашения о партнерстве, и что, по условиям соглашения, французская компания обязана финансировать продолжающиеся КИ.

Со своей стороны, Sanofi заявила о желании взаимодействовать с Lexicon «для обеспечения плавного перехода исследований» и о «приверженности продолжению работы и поддержки исследователей и пациентов, включенных в исследования, в процессе обсуждения дальнейших шагов с Lexicon».

Генеральный директор Lexicon Лоннел Коутс заявил о желании компании вернуть себе права на препарат, если Sanofi удастся прекратить сотрудничество.

Татьяна Кублицкая

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