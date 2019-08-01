ФАС: фармпром – одна из наиболее «засоренных» картелями отрасль

ФАС оценивает вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах, на торгах и в экономике примерно в 2% ВВП. Об этом сообщил глава антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 29 июля.

«Картелей тысячи, наиболее «засоренные» картелями отрасли – фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80–90% государственных объявленных торгов», – сказал глава ФАС.

По его словам, сейчас уже возбуждено около15 уголовных дел, некоторые дела закончились, люди уже получили реальные сроки.

«Новый закон по усилению борьбы с картелями, который мы разработали вместе с силовыми структурами, прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, учтены их замечания», – рассказал Игорь Артемьев, уточнив при этом, что, по всей видимости, документ будет принят осенью.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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