«РТМ Диагностика» разработает датчик для профилактики инсультов

Компания «РТМ Диагностика» получила грант Фонда «Сколково» в размере 5 млн рублей на разработку микроволнового портативного датчика температуры головного мозга PTM-Brain. Авторы проекта рассчитывают, что медизделие позволит оперативно отслеживать признаки инсульта, а также помогать при реабилитации пациентов. PTM-Brain планируется вывести на рынок в 2020 году.

С помощью пассивной микроволновой радиотермометрии устройство будет визуализировать температуру головного мозга, помогая выявить степень поражения внутренних тканей при профилактике инсульта, а также сможет определить реабилитационный потенциал пациентов с нарушением мозгового кровообращения в постинсультный период.

В основе технологии лежит способ измерения электромагнитного излучения тканей человека в микроволновом и инфракрасном диапазоне. Метод используется не только для профилактики нарушения мозгового кровообращения, но и для выявления опухолевых новообразований – в местах быстрого размножения клеток повышается температура, и ее аномалию можно отследить.

Генеральный директор ООО «РТМ Диагностика» Владимир Нижнев считает, что в течение 2-3 лет после вывода на рынок аналогов у проекта не будет. «Первыми потенциальными заказчиками РТМ-Brain будут российские производители аппаратов для краниоцеребральной гипотермии головного мозга и реанимационные отделения. В последующем, по мере разработки новых медицинских технологий применения микроволновой радиотермометрии, РТМ-Brain найдет свое место в отделениях неврологии, травматологии и ортопедии, реабилитационных центрах», – пояснил он.

Компания «РТМ Диагностика» входит в биофонд Российской венчурной компании и специализируется на разработках и коммерциализации технологии глубинной радиотермометрии. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году выручка компании составила 2,3 млн рублей, чистый убыток – 5,4 млн рублей.

Фото: newbur.ru

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