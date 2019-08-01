Московская область заключит офсетный контракт с «ПСК Фарма»

Стоимость доставшегося «ПСК Фарма» контракта на поставку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами составит 1,678 млрд рублей. Это на 550,6 тысячи рублей меньше, чем предложил конкурент – фармдистрибьютор «Авета».

В Московской области 29 июля 2019 года подвели итоги открытого конкурса на право заключения госконтракта на поставку лекарств, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства.

Инвестор должен за два года вложить не менее 1 млрд рублей в модернизацию или организацию производства лекарств в Подмосковье. Ему предстоит поставлять 26 наименований лекарств для лечения бронхо- и онкозаболеваний в течение семи лет. Самый дорогой из них – адалимумаб, на поставку которого предполагалось потратить 803 млн рублей из начальной суммы контракта в 1,678 млрд рублей.

На конкурс подали заявки две компании. «Авета» предложила цену контракта, на 30 тысяч отличающуюся от начальной, но при этом получила ноль баллов по критерию «квалификация участника». «Авета» – фармдистрибьютор, работающий по прямым контрактам с Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca, «Фармстандартом», «Фармасинтезом», говорится на его сайте.

Компания принадлежит кипрским Podpora Consultings Limited (75,94%) и Miramara Trading Limited (22,06%), которые в свою очередь управляются юридической компанией Assiotis Andreas Consulting&Services Ltd, и на 2% – гендиректору Андрею Простатину. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году «Авета» заключила госконтрактов на 1,05 млрд рублей.

«ПСК Фарма», признанная победителем, снизила цену контракта на 581 тысячу от начальной. Компания принадлежит бизнесмену индийского происхождения Сатие Карм Пунии. Он владеет также «Рус Биофарм», зарегистрированной в Иркутске.

«ПСК Фарма» с 2017 года строит завод в Дубне Московской области, где планировалось выпускать лекарственные формы для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Адалимумаб – один из разрабатываемых «Рус Биофарм» препаратов, говорится на его сайте. «ПСК Фарма» возглавляет Ольга Турчанинова, бывший генеральный директор «Фармасинтеза».

Источник: Zakupki.gov

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