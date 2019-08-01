Перечень продаваемых без рецепта лекарств увеличили в РК

В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан после вмешательства антикоррупционной службы расширяют перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Об этом сообщил первый заместитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

«Министерством здравоохранения был введен обязательный рецептурный отпуск препаратов. Инициатива в целом может быть и правильная, но недоработки на стадии планирования и реализации вызвали большой общественный резонанс. Из свободной продажи были изъяты лекарственные средства ежедневного пользования», — пояснил Олжас Бектенов.

По его словам, Агентство сразу же отреагировало на это внесением соответствующих рекомендаций в Минздрав.

«В результате уполномоченный орган вносит изменения в этот перечень – расширяя наименования лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. В него возвращены более 100 препаратов, среди которых популярные у населения жаропонижающие, обезболивающие, отхаркивающие средства, лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, бронхиальной астмы и ряд других препаратов», — добавил Олжас Бектенов.

inform.kz