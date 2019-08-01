CMA обвинило фармкомпании в незаконном разделении рынка поставок антибиотика

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority – CMA) обвинило три фармацевтические компании в незаконном разделении рынка поставок антибиотика нитрофурантоин (nitrofurantoin). По мнению ведомства, продавцы препарата нарушили закон о конкуренции.

В опубликованном заявлении CMA утверждает, что с 2014 года по крайней мере до октября 2017 года два поставщика, AMCo (сейчас Advanz) и Morningside, и оптовая компания Alliance Healthcare, заключили соглашения, согласно которым Alliance Healthcare могла покупать равные объемы препарата у каждого из поставщиков в целях предотвращения конкуренции. В течение 2015 и 2016 гг. оба поставщика также обязались поставлять препарат исключительно для Alliance Healthcare.

Нитрофурантоин является антибиотиком, который используется преимущественно для лечения инфекций мочевыводящих путей, таких как цистит. Препарат доступен в таблетированной и жидкой форме. Компания AMCo была единственным британским поставщиком обоих продуктов, пока Morningside не вышел на рынок в середине 2014 года.

CMA установило, что в мае 2014 года AMCo раскрыла конфиденциальную информацию о ценах Morningside с целью снижения конкуренции. В заявлении CMA говорится, что данные шаги препятствуют или ограничивают конкуренцию. Выход на рынок Morningside не сопровождался рядовым для подобной ситуации падением цен.

«Фармацевтические компании, нарушающие законодательство о конкуренции, вынуждают Национальную службу здравоохранения (National Health Service – NHS) и британских налогоплательщиков платить более высокие цены за важные медицинские препараты. Поставщики указанного антибиотика заключили соглашение с целью искусственно поддерживать высокие цены на нитрофурантоин и не позволить снизить стоимость препарата», — пояснила Энн Поуп, старший директор антимонопольной секции CMA.

«Наши выводы носят предварительный характер, и заявления о том, что нарушение законодательства о конкуренции имело место быть, преждевременны. CMA тщательно рассмотрит аргументы всех сторон, прежде чем определить, был ли нарушен закон», — подчеркнула Поуп.

gmpnews