СП «Белфармпрома» и Узбекистана намерено принять участие в госзакупках в Афганистане

Совместное белорусско-узбекское фармацевтическое предприятие, которое создается в Узбекистане, начнет отгрузку продукции на его рынок в 2020 году. Об этом сообщил и. о. генерального директора Управляющей компании холдинга «Белфармпром» Виктор Шеин, передает БЕЛТА.

«Белфармпром», агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана и узбекское ООО Fagusal (компания занимается реализацией оптовой фармацевтической и медицинской продукции) подписали в Минске на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана договор о сотрудничестве. Он направлен на реализацию проекта по созданию совместного предприятия по производству лекарств в виде таблеток и капсул.

Виктор Шеин назвал его транснациональным и стратегическим. Произведенную продукцию планируется поставлять в третьи страны, в частности, в Афганистан.

«Думаю, что в следующем году, когда с новой площадки уже будут первые отгрузки на рынок Узбекистана, мы с большой долей вероятности примем участие в конкурсных закупках на территории Афганистана», — сказал и.о. гендиректора.

Предприятие будет зарегистрировано в текущем году. Проект интересен многим белорусским производителям и требует четко выверенных подходов по созданию промышленных мощностей, отметил Виктор Шеин.

«С белорусской стороны включилось сначала 6 предприятий, потом 9, сейчас их уже 11. Поэтому, чтобы правильно построить бизнес-план, мы должны учесть пожелания всех производителей, поскольку от номенклатуры зависит технологическая линия и оборудование, которое будет устанавливаться, — пояснил он. — Проект уникален тем, что на этой площадке будет вводиться номенклатура от всех ведущих белорусских предприятий, которые сейчас осуществляют прямые поставки из Беларуси в Узбекистан», — добавил собеседник.

Таким путем белорусские производители планируют нарастить свое присутствие на узбекском рынке.

«И самое главное — обеспечить лекарственную безопасность хорошего партнера, Узбекистана, где на текущий момент те позиции, которые мы отгружаем, не производятся», — подчеркнул и.о. гендиректора «Белфармпром».

gmpnews