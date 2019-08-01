Лекарства в Пакистане подорожали от 35% до 200% за один день

29 июля Служба по регулированию цен на лекарственные средства Пакистана заявила о единовременном резком повышении цен на основные лекарственные средства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Служба по регулированию цен согласовала этот шаг с главными производителями лекарственных средств в Пакистане. Единовременное повышение цен варьируется от 35% до 200%, что можно считать самым резким скачком за последнее время.

Ранее Служба по регулированию цен также сообщала о повышении, но тогда рост цен составлял от 9% до 15%

Напомним, что фармацевтическая отрасль в Пакистане переживает кризис, сопровождающийся рекордным падением прибыли. По мнению представителей фармацевтических компаний проблемы в отрасли связаны с политикой правительства, стремящегося защитить население от повышения цен на основные лекарственные средства. В то же время производители сталкиваются с повышением цен на материалы для производства лекарств и необходимостью переноса заводов.

regnum