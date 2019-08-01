Инвестиции в медицинские технологии: внимание на Abiomed и Align

Такие данные до 2026 года приводят аналитики Zacks. Факторами роста станут старение бэби-бумеров, высокая распространенность сердечно-сосудистых и хронических заболеваний. При этом тенденция будет характерна не только для США, но и для большого количества стран Европы и Азии.

Современные медицинские приборы — это прежде всего высокотехнологичные изделия, которые задействуют инновационные разработки в сфере машинного обучения, искусственного интеллекта, трехмерной печати, роботизации и др. Такие устройства обеспечивают пожилым или больным людям помощь в быту и значительно повышают качество жизни.

Одним из бенефициаров растущего рынка медицинских устройств станет компания Abiomed Inc., которая разрабатывает приборы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время ключевым продуктом компании является сердечная помпа Impella, которая уже имплантирована более 100 000 пациентов. Небольшая сердечная помпа Impella позволяет людям с сердечной недостаточностью дожидаться своей очереди на трансплантацию и вести привычный образ жизни. У Abiomed высокий потенциал для роста, так как пока ее помпа не получила широкого распространения: в США только 9% коронарных вмешательств с высоким риском проводится с использованием помпы Impella. Уровень проникновения в Германии составляет 12%, а на перспективном рынке Японии использование Impella только начинается.

Сегодня Abiomed является лидером рынка устройств для болезней сердца, что обеспечивает компании конкурентное преимущество. Abiomed оценивает, что общий адресный рынок в США составляет $6 млрд.

Также стоит обратить внимание на одного из лидеров в сфере ортодонтических изделий — Align Technology, Inc. Копания производит и продает малозаметные элайнеры Invisalign для исправления прикуса. К настоящему моменту элайнеры Align помогли исправить ортодонтические проблемы 6,8 миллионам пациентов. Преимущество Align в том, что она продает комплекс услуг — от 3D-сканирования зубов до доставки готовых элайнеров пациентам.

В последние годы Align наращивает маркетинговые усилия для максимального охвата пациентов и стоматологов, расширения линейки продуктов и рынков присутствия.

В настоящее время рыночная доля Align в общем объеме адресного рынка составляет 16%. Ее доля на рынке подростковой ортодонтии составляет менее 7%, что представляет важную возможность роста. Кроме того, Align может расширить общий адресный рынок, запустив новые продукты, которые могут лечить более серьезные случаи дефектов прикуса.

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