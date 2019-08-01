Более четверти работников медицины и фармацевтики недовольны своей работой

Служба исследований HeadHunter провела в июне опрос среди соискателей в разных отраслях экономики с целью выяснить: нравится ли им их работа в целом, хотят ли они сменить место работы или даже сферу деятельности.

Как показали результаты исследования, большинству опрошенных россиян (66%) их работа нравится. В сфере «Медицина и фармацевтика» довольных своей работой чуть больше, чем в целом по стране, – 68%. Но немало среди медиков и фармацевтов тех, кому работа не нравится – более четверти (26 %) «совершенно недовольны» или «скорее недовольны» работой.

Опрос показал, что среди респондентов довольно велика доля тех, кто близок к профессиональному выгоранию. Отвечая на вопрос, как часто в контексте работы вам приходят в голову мысли: «Как мне все это надоело»/«Как же я устал(а)», лишь 33 % работников медицины и фармацевтики признались, что никогда или редко думают о работе в таком ключе. Доля тех, кто часто испытывает подобные мысли, составляет 35%, еще 32% думают так время от времени.

В антирейтинге сфер деятельности по «профессиональной усталости» лидируют работники маркетинга, рекламы и PR, юристы, административный персонал.

Как следует из результатов опроса, большинство соискателей (66%) планируют сменить работу в ближайшее время, еще 28% думают об этом, но пока не собираются увольняться (больше всего таких работников в сфере медицины и фармацевтики, управления персоналом).

Примечательно, что 55% соискателей хотели бы сменить не просто место работы, а сферу деятельности: 19% – точно да, 37% – скорее да. В медицине и фармацевтике таких 43% (8% точно это решили, 35% склоняются к такому решению).

Больше половины (55%) тех, кто думает о смене работы, но не решается это сделать, боятся, что не смогут найти более подходящий вариант. Каждый третий также в качестве причины указывает, что сейчас не самый благоприятный период для смены работы.

Чего же респондентам больше всего не хватает на их нынешней работе? На первом месте – более высокая зарплата (этот ответ выбрали 72% участников опроса). На втором месте – возможности для карьерного роста (48%), на третьем – удовлетворение от ежедневной работы и ее результатов (этого не хватает 39% респондентов).

Наталья Маскина

pharmvestnik