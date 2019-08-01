ФРП одобрил проекты на получение займов по программам «Маркировка» и «Конверсия»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 7 проектов в Москве, Иркутской области, Пермском крае и Республике Марий Эл. Общая сумма займов ФРП превысит 977 млн рублей, а общая стоимость реализации проектов – 2,2 млрд рублей.

Так двум предприятиям одобрены займы по программе «Конверсия», одно из которых московское предприятие ОПК «НПП «Торий».

Компания планирует расширить производство для серийного выпуска линейных ускорителей электронов и комплектующих изделий к ним (клистроны, ускоряющие системы). Этой продукцией могут комплектоваться отечественные мобильные и стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, комплексы лучевой терапии и стерилизации медицинской и пищевой продукции, комплексы радиационной дефектоскопии, а также досмотровые комплексы.

Российские ускорители электронов будут на 30% дешевле импортных аналогов. Срок их службы будет увеличен на 20%. К тому же отечественные ускорители позволят получать в ходе сканирования изображения более высокого качества по сравнению с импортными аналогами.

Стоимость проекта составляет 437,5 млн рублей, из которых 350 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

В числе одобренных проектов есть и предприятие «Новамедика Иннотех» из Москвы, которая получила одобрение займа на 8,5 млн рублей по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств».

​Технологический центр «НоваМедика Иннотех» расположен в Технополисе «Москва». «НоваМедика Иннотех» предоставляет полный спектр услуг на рынке фарминдустрии: разработку и опытно-промышленное производство лекарственных препаратов в соответствии с требованиями ЕАЭС и GMP. В 2017 году технологический центр получил производственную лицензию и сертификат GMP от Министерства промышленности и торговли РФ.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews