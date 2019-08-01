Высокий спрос на онкопрепараты обеспечил Celgene рост прибыли на 50%

Американский биофармацевтический гигант Celgene, специализирующийся на лекарствах и технологиях извлечения стволовых клеток, превзошел прогнозы аналитиков по прибыли и выручке во втором квартале. Высокий спрос на противораковые препараты Revlimid и Pomalyst по всему миру обеспечил компании рост прибыли на 50%, а выручки — на 15%. Фармацевты повысили свой прогноз по прибыли на весь 2019 год.

Чистая прибыль Celgene во втором квартале взлетела в годовом выражении на 50%, до $1,57 млрд. Скорректированная чистая прибыль составила $2,86 на акцию, тогда как аналитики рассчитывали на $2,63. Выручка прибавила 15% в годовом сопоставлении и достигла $4,4 млрд вместо ожидавшихся $4,24 млрд.

Высокие операционные показатели во втором квартале позволили Celgene повысить прогноз финансовых показателей на весь год.

«Параллельно мы достигли множества нормативных и клинических результатов, которые, как ожидается, обеспечат еще больший бизнес-импульс к завершению нашей сделки с Bristol-Myers Squibb» — заявил генеральный директор Celgene Марк Аллес.

Самым большим спросом из всех выпускаемых лекарств продолжает пользоваться препарат для лечения рака Revlimid. Его продажи выросли на 11,4%, до $2,73 млрд, сообщается в пресс-релизе компании. Продажи в США увеличились на 14%, до $1,8 млрд, а за пределами страны — на 6%, до $922 млн.

На 22%, до $619 млн, увеличились продажи препарата Pomalyst / Imnovid, применяемого для лечения миеломы. Продажи препарата в США возросли на 31%, в других странах — на 4%. Существенно вырос спрос и на лекарство от псориаза Otezla. Продажи по всему миру подскочили на 31%, до $493 млн. В США зафиксирован рост продаж на 37%, за пределами страны — на 12%.

Продажи противоракового препарата Abraxane также выросли по всему миру на 30%, принеся компании выручку в размере $316 млн. Все остальные лекарства, выпускаемые Celgene, принесли суммарно выручку в размере $239 млн. Это на $9 млн больше, чем во втором квартале 2018 года.

gmpnews